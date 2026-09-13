VIOLENCIA MACHISTA
Madrid amplía en 2,5 millones las ayudas directas a mujeres víctimas de violencia de género
La Comunidad de Madrid amplía las ayudas de pago único para mujeres víctimas de violencia de género que perciban ingresos mensuales inferiores al 75 % del Salario Mínimo Interprofesional
Efe
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha acordado ampliar en 2,5 millones de euros la partida destinada en 2026 a ayudas directas de pago único para mujeres víctimas de violencia de género.
Esta cantidad se suma al millón aprobado el pasado 22 de julio y está dirigida a aquellas con especiales dificultades para acceder a un empleo y cuyos ingresos mensuales no superen el 75 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), según ha señalado el Gobierno regional este domingo en un comunicado.
La cuantía mínima es de 3.420 euros, lo que es el equivalente a seis meses de subsidio por desempleo o al 95 % del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
Esta cifra se incrementa en el caso de que la víctima tuviera a familiares o menores a su cargo, o si alguno de ellos tuviera reconocido algún grado de discapacidad. En estos casos, los importes pueden verse incrementados hasta llegar a los 12.420 euros.
La finalidad es ofrecer un apoyo económico a aquellas que tengan dificultades a la hora de obtener un empleo y poder conseguir su integración social.
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