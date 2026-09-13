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VIOLENCIA MACHISTA

Madrid amplía en 2,5 millones las ayudas directas a mujeres víctimas de violencia de género

La Comunidad de Madrid amplía las ayudas de pago único para mujeres víctimas de violencia de género que perciban ingresos mensuales inferiores al 75 % del Salario Mínimo Interprofesional

La Comunidad de Madrid amplía en 2,5 millones de euros la inversión en ayudas directas para mujeres víctimas de violencia

La Comunidad de Madrid amplía en 2,5 millones de euros la inversión en ayudas directas para mujeres víctimas de violencia / COMUNIDAD DE MADRID

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Efe

Madrid

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha acordado ampliar en 2,5 millones de euros la partida destinada en 2026 a ayudas directas de pago único para mujeres víctimas de violencia de género.

Esta cantidad se suma al millón aprobado el pasado 22 de julio y está dirigida a aquellas con especiales dificultades para acceder a un empleo y cuyos ingresos mensuales no superen el 75 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), según ha señalado el Gobierno regional este domingo en un comunicado.

La cuantía mínima es de 3.420 euros, lo que es el equivalente a seis meses de subsidio por desempleo o al 95 % del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Esta cifra se incrementa en el caso de que la víctima tuviera a familiares o menores a su cargo, o si alguno de ellos tuviera reconocido algún grado de discapacidad. En estos casos, los importes pueden verse incrementados hasta llegar a los 12.420 euros.

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La finalidad es ofrecer un apoyo económico a aquellas que tengan dificultades a la hora de obtener un empleo y poder conseguir su integración social.

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