Goleada sorpresa del Atlético a la Real que le evita dolores de cabeza a Simeone

Un penalti absurdo por manos de Ochieng. A eso tuvo que agarrarse el Atlético del 'Cholo' Simeone para recuperar la sonrisa en un partido engañoso frente a la Real Sociedad. Fue Grimaldo el encargado de transformarlo en el 84', antes de que Jonathan David y Giuliano sentenciasen al contragolpe, poniendo fin a los dolores de cabeza del técnico argentino tras los varapalos de Bilbao y Liverpool.

Sin Pablo Barrios y sin Julián Álvarez, los primeros 45 minutos no fueron precisamente una oda al fútbol. No es que no hubiese emoción, la hubo, pero los disparos a puerta brillaron por su ausencia. A los cinco minutos, por ejemplo, avisó Kang-in Lee, que recibió en banda derecha de Lookman, se internó y buscó sin éxito el palo corto de Remiro.

Para la siguiente ocasión hubo que esperar veinte minutos más, un clarísimo testarazo de Hjulmand que rozó el poste izquierdo de la portería de la Real Sociedad, que también la tuvo en las botas de Sucic. El mediocentro, que no se esperaba el error de Grimaldo y Hjulmand en un no despeje, reaccionó con el balón muy encima y la mandó fuera con todo a favor en área pequeña.

Sergio Gómez sí se atrevió

Pasaban los minutos y la chispa ofensiva seguía sin aparecer. Solo Sergio Gómez se atrevió a disparar a portería, en una falta directa que atrapó Oblak. Sucedió en el minuto 40. Mucho antes que el tímido disparo de Grimaldo con el que el Atlético probó por primera vez en el 62' a un inédito Remiro.

Matarazzo estaba logrando desesperar a Simeone, al que la falta de un '9' le está perjudicando de lo lindo en este inicio de temporada. Solo Baena se atrevía a disparar, siempre desviado, con el permiso de un Johnny Cardoso que asustó a Remiro con otro tiro cercano al palo. Eso sí, tampoco es que sufriera atrás el Atlético, con Oblak atento en un derechazo lejano de Carlos Soler.

Penalti y goleada por sorpresa

Para paliar esa falta de gol metió el Cholo, por fin, a un Jonathan David que sigue adaptándose al fútbol español y que todavía no está para muchos trotes seguidos. Pero claro, sin Sorloth ni Julián... Al ex de la Juventus le faltará forma física, pero el olfato no lo ha perdido. Y así lo demostró en Anoeta, obligando a Remiro a realizar la primera gran parada del encuentro, una estirada magnífica para mandar a córner su remate.

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Ante la falta de acierto y de insistencia, esto solo podía decantarlo un detalle o un error. Y se produjo lo segundo. Ochieng, de forma completamente involuntaria, tocó el balón con el brazo dentro del área y el colegiado señaló un penalti posteriormente transformado por Grimaldo, raso, engañando a Remiro para darle los tres puntos a un Atlético que terminó goleando al contragolpe con el primer tanto de Jonathan David como rojiblanco y con el 0-3 de Giuliano.

Fuente: Sport