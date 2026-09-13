En directo | Madrid se prepara para vivir el gran día del regreso de la Fórmula 1 al asfalto de la capital

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EFE

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Daniel Gómez Alonso

Andrea San Martín

Madrid

La clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1, Madring, ha terminado a las 17:00 horas con pole para Lando Norris, por delante de Antonelli y Verstappen.

De esta manera, tras más de 45 años, la Fórmula 1 vuelve a Madrid. El nuevo circuito urbano de Madring recibe el Gran Premio de España. Fernando Alonso, Carlos Sainz, Lewis Hamilton o Max Verstappen correrán por las calles de la capital en un trazado que atraviesa las calles del norte de Madrid.

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