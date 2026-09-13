En directo | Madrid se prepara para vivir el gran día del regreso de la Fórmula 1 al asfalto de la capital

La clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1, Madring, ha terminado a las 17:00 horas con pole para Lando Norris, por delante de Antonelli y Verstappen.

De esta manera, tras más de 45 años, la Fórmula 1 vuelve a Madrid. El nuevo circuito urbano de Madring recibe el Gran Premio de España. Fernando Alonso, Carlos Sainz, Lewis Hamilton o Max Verstappen correrán por las calles de la capital en un trazado que atraviesa las calles del norte de Madrid.

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Más de 46.000 personas utilizaron el metro para ir a la Fórmula 1 en las primeras jornadas El Metro de Madrid ha transportado a más de 46.000 aficionados de la Fórmula 1 al circuito Madring durante las jornadas de entrenamientos libres y clasificaciones, celebradas el viernes y el sábado, respectivamente. Solo el sábado, 25.000 usuarios escogieron Metro de Madrid para desplazarse hasta Madring, una cifra a la que se suman los más de 21.000 viajeros registrados durante el viernes, según ha informado Metro de Madrid.

Movimiento en la 'zona vip' La carrera congregará a un mayor número de invitados, con el atractivo de poder acercarse a los garajes de los equipos y, sobre todo, ver los coches de cerca en la parrilla hasta minutos antes de la salida.

Llegó el gran día Madrid se prepara ya para vivir la gran jornada del regreso de la Fórmula 1 al asfalto de la ciudad. Ambiente cada vez más caldeado en los entornos del circuito en busca de vivir la emoción del gran circo.

La parrilla de la carrera de este domingo

Los horarios de este domingo 09:45 - 10:35 Carrera de Fórmula 3 11:25 - 12:30: Carrera de Fórmula 2 13:00 - 13:30: Desfile de pilotos de la F1 15:00 - 17:00: Carrera de Fórmula 1

Así ha sido el momento en el que Lando Norris ha conseguido la pole en el Madring:

Alonso carga contra la F1 actual tras otra decepción en Madring: "Mi responsable de prensa podría rodar aquí. Sólo depende de la batería" Fernando Alonso cayó eliminado a las primeras de cambio en la Clasificación del GP de España en Madring, saldrá 18º en la carrera de este domingo y no ocultó su decepción con el modelo actual por el que se rige la Fórmula 1: "Es triste llegar a un circuito tan bonito como este, con retos aquí y allá, con esta generación de coches. Tienes La Monumental o la sección de la curva 10 a la 12, y la sensación es que Michael (su responsable de prensa) podría rodar aquí, porque vas a fondo sin desplegar la energía y luego se despliega y vas rápido en las salidas".

Norris: "Una de las mejores vueltas de mi vida" Norris, en rueda de prensa:"Una de las mejores vueltas de mi vida. ¿Cómo lo he hecho? Es un secreto que ni siquiera yo sé. Sabía cuál era el límite y empujé al máximo en la ultima vuelta, mejoré 7 décimas, debo estar orgulloso, ha sido una vuelta perfecta excepto en la ultima curva, en la que pensaba que me iba contra el muro". "Creo que el asfalto ha mejorado razonablemente, las cosas siempre iban a mejorar, sales lo más tarde posible, pero hay riesgo de bandera amarilla. Ha sido difícil por todo lo que hay que aprender, pero me adapté y estoy en la pole, que es lo importante".

Final de la Q2 Caen eliminados: Hulkenberg (11º), Bortoleto (12º), Ocon (13º), Gasly (14º), Tsunoda (15º) y Albon (16º).