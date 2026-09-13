Fiasco español, ‘celebrities’ y una ciudad rendida a la Fórmula 1: así ha sido el 'monumental' estreno de Madring

Podía resultar utópico hace tan solo unos años. Pero Madrid continúa en su lucha por convertirse en la capital europea del deporte. NFL, final de Champions, Mutua Madrid Open y… ahora, Fórmula 1. Todos los ojos del deporte se centraron este domingo, y durante buena parte del fin de semana, en el trazado que comprende la zona de Ifema-Valdebebas. Cuarenta y cinco años después del último Gran Premio en el Jarama, Madrid tuvo de nuevo un Fórmula 1 recorriendo sus calles. Una espera que llegó a su fin con el triunfo de Kimi Antonelli, que se coronó como rey en Madring y acaricia el que puede ser el primer mundial de su carrera deportiva.

La primera carrera, que no será la última, en este trazado puso el punto y final a una semana que dejó aroma a neumático por toda la ciudad. Un despliegue sin precedentes en la capital de España, exhibiendo un músculo publicitario, económico y logístico a la altura de una competición que mueve a miles de personas y que, durante unos días, convirtió a Madrid en un escaparate mundial. Hoteles, calles, comercios y espacios públicos se impregnaron del ambiente de un Gran Premio que trascendió más allá del propio circuito.

Madring abraza el espectáculo del 'Gran Circo'

Durante los últimos días, la Fórmula 1 dio a entender por qué algunos la comparan con un Gran Circo. Lo que la máxima categoría del automovilismo ha organizado este fin de semana en Madrid nada tenía que ver con una simple carrera de coches a más de 300km/h. Gastronomía, música, exposiciones, tiendas, experiencias para los aficionados y zonas reservadas a invitados convivían con los boxes y las tribunas. Una mezcla de deporte, entretenimiento, negocio y personajes que, durante tres días, hizo difícil separar el Gran Premio de todo lo que sucedía a su alrededor.

David Beckham, Roberto Carlos, Zinedine Zidane, Fernando Torres y distintas figuras del Real Madrid y el Atlético de Madrid pasaron estos días por un paddock en el que el fútbol y la Fórmula 1 terminaron compartiendo escenario. La Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid interpretó el himno de España sobre la pista, en presencia del Rey, la Princesa, la Infanta y el resto de autoridades, mientras tres cazas sobrevolaban las instalaciones de este circuito de Madring.

El defensa del Real Madrid Marc Cucurella. / J.J.Guillen / EFE

Y detrás del espectáculo queda también una factura millonaria. El primer Gran Premio de Madrid deja, según las previsiones recogidas en un estudio de PwC, un impacto económico estimado de 467 millones de euros en la región y la generación de 8.850 empleos, además de unos 83 millones en impuestos y cotizaciones sociales. Una dimensión que también se refleja en la afluencia: Fórmula 1 ha cifrado en 353.000 los asistentes acumulados durante el fin de semana, una cifra que da buena medida de la capacidad de convocatoria del Gran Circo en su llegada a la capital.

El acuerdo que Madrid y la FIA establecieron establece que la ciudad será sede de este Gran Premio ininterrumpidamente, al menos, hasta la temporada 2035. Ayuntamiento y Comunidad de Madrid han defendido desde el principio que el Gran Premio no costará un euro a los madrileños. Es el principal argumento con el que ambas instituciones han respondido a quienes cuestionan la conveniencia de llevar la Fórmula 1 a la capital y recuerdan el precedente de Valencia, cuyo circuito urbano acabó convertido en un proyecto deficitario que dejó unas pérdidas de unos 300 millones de euros para las arcas públicas.

Nada que envidiar a otras pruebas del calendario

La carrera arrancó mucho antes de que se apagaran los semáforos. Se intuía en cada rincón del circuito. Se notaba en los pasillos, en las prisas y hasta en la cafetería de prensa, donde a primera hora había más movimiento del habitual. En sus 35 años de vida, el recinto de Ifema nunca había convivido con un despliegue de estas características. Nada tiene que ver con la multitud de eventos que a lo largo del año se realizan en este mismo terreno, que durante unos días se ha convertido en un auténtico circuito de Fórmula 1.

El acceso al recinto ya anticipaba la dimensión del Gran Premio. Las entradas al circuito, perfectamente señalizadas y preparadas para absorber durante estos días un flujo extraordinario de aficionados. Aquellos acostumbrados a recorrer el mundo de la mano de la Fórmula 1 reconocían la comodidad de las instalaciones en comparación con otros grandes premios. Todo estaba conectado, ordenado y preparado para que la maquinaria de la Fórmula 1 pudiera funcionar con precisión casi milimétrica, desde los garajes hasta las zonas de prensa y las distintas áreas de invitados.

Antonelli, campeón del GP de España, en Madring. / José Luis Roca

Un trazado que ha sido objeto de debate desde que los equipos desembarcaran en Madrid al comienzo de la semana. "Es siempre emocionante cuando conoces un circuito por primera vez. Desde el simulador a la vida real siempre cambian muchas cosas, sobre todo la sensación de peligro, que en el simulador puedes darle a escape y vuelves a empezar la vuelta y aquí, sin embargo, los muros están cerca", reconocía Fernando Alonso en la jornada de entrenamientos libres. Así lo evidenciaron los pilotos de F2 y F3, protagonistas de buena parte de las banderas rojas ondeadas durante todo el fin de semana.

Otros pilotos fueron un paso más allá en la valoración del circuito e incluso apostaban por una modificación de cara a próximas carreras en Madring. "Las curvas no permiten adelantar. Creo que el diseño se puede mejorar y que los pilotos podemos ayudar si nos pregunta. Creo que algunas zonas se pueden modificar, pero han hecho un gran trabajo", reconocía Verstappen, obligado a apostar por el neumático blando en el inicio con tal de ganar posiciones. Ni por esas fue capaz el cuatro veces campeón del mundo, que se tuvo que conformar con un segundo puesto.

Antonelli, rey de Madring

El que acabó las 57 vueltas de carrera con una sonrisa de oreja a oreja fue Kimi Antonelli. Y esto ya no es noticia. El brasileño llegaba a Madrid tras vivir el "mejor día" de su carrera deportiva, tras la victoria con remontada incluida en Monza. Antonelli firmó una de las actuaciones más completas de la tarde. La suerte también estuvo de su lado, especialmente con el safety car en los compases iniciales, pero el italiano supo aprovecharla desde el primer metro y plantó cara en la salida a Norris, Verstappen y Leclerc sin ceder terreno en uno de los momentos más comprometidos de la carrera. A partir de ahí, sostuvo el ritmo, administró la ventaja cuando tocaba y confirmó una madurez impropia de un piloto que empieza a vislumbrar en el horizonte el título mundial. El piloto holandés y el británico acompañaron al líder del mundial en el pódium.

Salida de la F1 / José Luis Roca

El resultado de los españoles dejó poco margen para la celebración sobre el asfalto. Ambos afrontaban una misión complicada desde el inicio, partiendo desde la 17ª plaza en el caso de Fernando y desde la 20ª posición por parte de Carlos. El devenir de la carrera los emparejó en el inicio, donde ambos llegaron a tocarse en la vuelta trece y acabó con penalización para el madrileño. Al último paso por línea de meta, el piloto de Aston Martin cruzó en 17ª posición, mientras que el de Williams finalizó el Gran Premio de casa desde el garaje, tras retirar el coche a falta de diez vueltas para el final.

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Fuera de la pista el Gran Premio discurrió por otro camino. Las gradas se convirtieron en una fiesta desde primera hora y las calles de la pequeña ciudad levantada alrededor de Ifema se llenaron de aficionados, personalidades y rostros conocidos, en una demostración de que la Fórmula 1, en su desembarco madrileño, era mucho más que una carrera.