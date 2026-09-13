El Festival de las Ideas vuelve a Madrid con Zadie Smith, Paul B. Preciado y Lydia Cacho

Madrid acogerá del 17 al 20 de septiembre la tercera edición del Festival de las Ideas, que reunirá a más de un centenar de invitados, entre ellos Zadie Smith, Paul B. Preciado, Lydia Cacho, Brenda Navarro, Susan Stokes y Mark Coeckelbergh. El certamen tendrá este año como eje central el cuerpo, entendido tanto desde una perspectiva individual como social y política.

Consolidado como uno de los encuentros anuales de pensamiento en la capital, el Festival de las Ideas volverá a ocupar calles, plazas y espacios culturales de Madrid con una programación que combina filosofía, literatura, política, tecnología y creación artística.

El eje temático de esta edición será el cuerpo, concebido en un sentido amplio. "El cuerpo como esa materialidad que tenemos todos y que permite la vida y el pensamiento", ha afirmado a EFE Marcela Vélez, una de las comisarias del festival; "pero también el cuerpo social, lo que nos permite reflexionar sobre la salud de la democracia, las fronteras o la inteligencia artificial".

La cita llega después de que la segunda edición prácticamente duplicara la asistencia de la primera, celebrada en 2024. Según las estimaciones de los organizadores, unas 20.000 personas pasaron durante cuatro días únicamente por los dos escenarios principales, situados en Plaza de España y el Círculo de Bellas Artes.

El festival desplegará además actividades en otros espacios culturales de la ciudad, como el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía, el Museo Thyssen, la Fundación Ortega Marañón, el Ateneo de Madrid, la Fundación Telefónica y CaixaForum, que se incorpora este año con talleres y propuestas dirigidas tanto a adultos como a familias.

El objetivo del encuentro es "compartir ideas, cuestionar certezas y mirar el mundo desde nuevas perspectivas", según los organizadores, con la intención de sacar el debate intelectual de los espacios tradicionales y trasladarlo también a las calles y plazas de Madrid.

Lydia Cacho y Brenda Navarro abrirán el festival

La inauguración tendrá lugar el jueves 17 por la tarde en el escenario principal de Plaza de España y correrá a cargo de la periodista Lydia Cacho y la escritora Brenda Navarro, ambas mexicanas.

Las dos protagonizarán la conversación 'El cuerpo herido, violencia, exilio y la reconstrucción del mapa íntimo', una propuesta con la que el festival quiere fijar desde el inicio uno de sus principales ejes de reflexión.

Las claves El Festival de las Ideas celebrará su tercera edición en Madrid entre el 17 y el 20 de septiembre.

Zadie Smith, Paul B. Preciado, Lydia Cacho, Brenda Navarro, Susan Stokes y Mark Coeckelbergh figuran entre los principales participantes.

El cuerpo será el hilo conductor de una programación que abordará también democracia, fronteras e inteligencia artificial.

Plaza de España y el Círculo de Bellas Artes volverán a ser dos de los principales escenarios.

El programa incluye conversaciones, talleres, paseos filosóficos y espacios abiertos de participación ciudadana.

"Es una declaración de intenciones del festival, marcamos una línea de flotación de cómo el cuerpo es fundamental en términos políticos, pero también individuales", dice Vélez.

Entre los nombres más destacados de esta edición figura también la escritora británica Zadie Smith, cuya presencia coincide con la publicación de su libro de ensayos 'Muertos y vivos' (Salamandra).

La autora de 'Dientes blancos' mantendrá un encuentro con estudiantes y posteriormente conversará con el escritor e intelectual francés Edouard Louis sobre la narración de "la herida social".

Paul B. Preciado cerrará la tercera edición

La clausura estará protagonizada por Paul B. Preciado, que ofrecerá la charla 'Nadie sabe lo que puede un cuerpo', un título que remite a una conocida formulación de Spinoza y que plantea al mismo tiempo "la potencia que tienen los cuerpos como lugares de resistencia política".

El programa prestará también especial atención a la situación de las democracias contemporáneas. La politóloga Susan Stokes, autora de 'Los regresores' (Galaxia Gutenberg), un libro que analiza a "los líderes que erosionan sus propias democracias", abordará las amenazas, desafíos y pasiones que atraviesan las sociedades actuales.

Inteligencia artificial, democracia y tecnología

La inteligencia artificial tendrá igualmente un espacio destacado a través del filósofo de la tecnología Mark Coeckelbergh, que analizará el impacto de la IA y de los dispositivos digitales sobre la condición humana y la manera en la que las tecnologías modifican la "experiencia sensorial y social".

El festival volverá además a ampliar su foco más allá de la filosofía y la literatura con la participación del cineasta Rodrigo Sorogoyen y de los artistas multidisciplinares Niño de Elche y Rodrigo Cuevas, creadores cuya obra "está poblada por la reflexión filosófica".

Junto a las conversaciones y encuentros con autores, la programación incluirá talleres para adultos y niños, así como los ya habituales paseos filosóficos.

También regresarán los 'speakers corners', instalaciones efímeras distribuidas por el centro de Madrid y concebidas como espacios de diálogo abierto en los que cualquier persona puede intervenir y tomar la palabra.