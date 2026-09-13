SUCESOS
Delegación contra la violencia machista investiga la muerte de una mujer en San Sebastián de los Reyes
La mujer falleció en la noche del pasado jueves en el municipio madrileño. Si se confirma que se trata de un crimen machista, serían 37 las mujeres asesinadas por violencia de género en 2026
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado este domingo a través de su cuenta en X de que está recabando datos sobre un presunto asesinato machista cometido en la provincia de Madrid.
Fuentes policiales han detallado a EFE que la investigación se centra en la muerte de una mujer ocurrida durante la noche del pasado jueves en San Sebastián de los Reyes.
De confirmarse que se trata de un asesinato por violencia de género, el número de mujeres asesinadas en este contexto ascendería a 37 en lo que va de 2026 y a 1.377 desde 2003, cuando comenzaron a contabilizarse oficialmente estos crímenes.
Recursos de atención a las víctimas
El teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista durante las 24 horas del día y ofrece asistencia en 53 idiomas. También está disponible el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el servicio de atención por WhatsApp en el número 600 000 016.
Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR, 900 20 20 10.
En situaciones de emergencia se puede llamar al 112, a la Policía Nacional en el 091 o a la Guardia Civil en el 062. En caso de no poder realizar una llamada, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, que permite enviar una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
- La huevería centenaria que resiste en Chamberí: 'Los que van al gimnasio se han convertido en nuestros mejores clientes
- Así es Madring por dentro: mapa, accesos y cómo llegar al circuito de Fórmula 1 de Madrid
- El impresionante edificio de Madrid que casi nadie ha podido visitar y que abrirá sus puertas gratis durante unos días: una joya arquitectónica escondida en Cibeles
- La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey
- La corona de Aitana brilla, pero pesa: Madrid encumbra a una estrella que aún busca su mejor versión
- Ni cocido ni bocadillo de calamares: los expertos coinciden en que este es el auténtico plato tradicional de Madrid
- Todo listo para la Fórmula 1 en Madrid: horarios, programación por días y dónde ver gratis cada sesión de Madring
- Un joven de 18 años resulta gravemente herido tras una agresión con arma blanca en Puente de Vallecas