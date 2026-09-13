Delegación contra la violencia machista investiga la muerte de una mujer en San Sebastián de los Reyes

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado este domingo a través de su cuenta en X de que está recabando datos sobre un presunto asesinato machista cometido en la provincia de Madrid.

Fuentes policiales han detallado a EFE que la investigación se centra en la muerte de una mujer ocurrida durante la noche del pasado jueves en San Sebastián de los Reyes.

De confirmarse que se trata de un asesinato por violencia de género, el número de mujeres asesinadas en este contexto ascendería a 37 en lo que va de 2026 y a 1.377 desde 2003, cuando comenzaron a contabilizarse oficialmente estos crímenes.

Recursos de atención a las víctimas

El teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista durante las 24 horas del día y ofrece asistencia en 53 idiomas. También está disponible el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el servicio de atención por WhatsApp en el número 600 000 016.

Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR, 900 20 20 10.

En situaciones de emergencia se puede llamar al 112, a la Policía Nacional en el 091 o a la Guardia Civil en el 062. En caso de no poder realizar una llamada, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, que permite enviar una señal de alerta a la Policía con geolocalización.