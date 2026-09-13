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¡Corre, salta, vuela!: Matadero presenta una serie de cortometrajes animados para despertar la imaginación familiar

La sesión reúne varias historias de animación dirigidas por mujeres dentro del ciclo 'Directed by Women Spain'

Escena de 'El niño y el erizo', uno de los cortos proyectados.

Escena de 'El niño y el erizo', uno de los cortos proyectados. / Cineteca Madrid

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Paula Correa

Madrid

Una tortuga empeñada en reencontrarse con su familia, un niño que se topa inesperadamente con un erizo y una misteriosa base abandonada en mitad del Ártico son algunas de las puertas de entrada a ¡Corre, salta, vuela!, una sesión de cortometrajes de animación que invita a viajar de una historia a otra sin moverse de la butaca. La cita será este domingo 13 de septiembre en Cineteca Madrid y propone una mañana de cine pensada para disfrutar en familia, entre relatos breves que combinan poesía, humor, aventura y descubrimiento.

La sesión forma parte de 'Directed by Women Spain' y reúne diez cortometrajes de animación dirigidos por mujeres. Aunque está especialmente recomendada para niños y niñas a partir de 6 años, la proyección es apta para todos los públicos y juega precisamente con una de las ventajas del formato corto: la posibilidad de cambiar de universo, personajes y tono en apenas unos minutos, manteniendo la curiosidad hasta el final.

Pequeñas historias que llevan muy lejos

Entre los títulos seleccionados se encuentra Chiripajas, de Olga Poliektova y Jaume Quiles, una pieza ecológica realizada en stop motion que sigue las peripecias de una pequeña tortuga; El niño y el erizo, de Anna Solanas y Marc Riba, construido alrededor de un encuentro tan sencillo como inesperado; y Fres-Boi, de Paloma Canonica y Cristina Vilches, que traslada la aventura hasta una base abandonada en pleno Ártico.

El programa también reserva espacio para mirar hacia los orígenes del propio cine con Impromptu, de María Lorenzo, un recorrido por algunos de los pioneros que experimentaron con la imagen en movimiento antes de la llegada del cinematógrafo de los hermanos Lumière. A ellos se suman Prudence, de Concha Alonso; Uka, de Valle Comba Canales; y Una aventura de miedo, de Cristina Vilches, dentro de una selección en la que conviven la ternura, el humor, la imaginación y esas pequeñas pruebas de valentía que pueden transformar por completo una aventura.

Todo este recorrido cabe en apenas 53 minutos, una duración que convierte la sesión en una alternativa especialmente cómoda para quienes quieren acercar a los más pequeños al cine sin enfrentarse todavía a un largometraje. La proyección tendrá lugar a las 12:00 horas en la Sala Azcona de Cineteca Madrid, en Matadero, y las entradas tienen un precio de 3,50 euros.

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Una hora basta aquí para atravesar paisajes helados, conocer criaturas inesperadas y descubrir que las historias más pequeñas también pueden abrir mundos enormes. Un plan de domingo por la mañana para sentarse juntos frente a la pantalla y dejar que, durante un rato, la imaginación sea la que corra, salte y vuele.

Más información:

Lugar: Cineteca Madrid, Sala Azcona (Matadero)

Fecha: domingo 13 de septiembre

Inicio: 12:00 horas

Duración: 53 minutos

Precio: 3,50 euros

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