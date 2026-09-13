PLANES MADRID
Cinco planes para el domingo 13 de septiembre: de The Black Keys a los cortos de animación familiar
La jornada reúne blues-rock, jazz, cine familiar, artes escénicas y música brasileña en distintos espacios de Madrid
Victoria Saulyak
Se acerca el momento de despedir la semana, pero Madrid todavía guarda planes para disfrutar del domingo 13 de septiembre. La ciudad baja el ritmo después de unos días llenos de actividad, aunque mantiene una agenda con propuestas de música, cultura y ocio para cerrar el fin de semana con diferentes opciones.
La jornada invita a elegir entre distintos formatos y ambientes: conciertos, artes escénicas, cine y actividades culturales repartidas por varios espacios de la capital. Sin duda, una última oportunidad para acercarse a la programación madrileña antes de volver a la rutina. A continuación, algunas de las citas que se pueden disfrutar en Madrid este domingo.
The Black Keys y 'Peaches 'n Kream World Tour 2026'
The Black Keys actúan el domingo en Movistar Arena (Madrid) con 'Peaches 'n Kream World Tour 2026'. La cita coloca el blues-rock del dúo estadounidense como uno de los grandes conciertos del 13 de septiembre.
El plan funciona como cierre musical de gran formato para el fin de semana. Frente a las propuestas de sala y a la programación cultural del día, el concierto concentra la jornada en uno de los recintos más amplios de Madrid.
Más información
Evento: The Black Keys Peaches 'n Kream World Tour 2026
Lugar: Movistar Arena
Fecha: 13 de septiembre
Horario: 21.00
Precio: desde 49.45 euros
'The Jazz Room: un viaje al corazón de Nueva Orleans', en Café Berlín
'The Jazz Room: un viaje al corazón de Nueva Orleans' ocupa el domingo Café Berlín. El título sitúa el plan en el terreno del jazz y lo vincula directamente con la tradición musical de Nueva Orleans.
La cita suma una alternativa de sala para quienes prefieran un formato más cercano. Dentro de la agenda del domingo, funciona como contrapunto al gran concierto de The Black Keys.
Más información
Evento: The Jazz Room: un viaje al corazón de Nueva Orleans
Lugar: Café Berlín
Fecha: 13 de septiembre
Horario: 20.00
Precio: desde 25 eruos
'Cortometrajes de animación para público familiar', en Matadero Madrid
'¡Corre, salta, vuela! Cortometrajes de animación para público familiar' se celebra el domingo en Matadero Madrid. La sesión introduce una opción de cine pensada para familias dentro de una jornada muy marcada por la música. Una alternativa diurna o cultural frente a los conciertos programados en otros espacios de la ciudad.
Más información
Evento: ¡Corre, salta, vuela! Cortometrajes de animación para público familiar
Lugar: Matadero Madrid
Fecha: 13 de septiembre
Horario: 12.00
Duración: 53 minutos
Precio: desde 3.50 euros
'Guacamayo', en Teatros del Canal
'Guacamayo' mantiene función el domingo en Teatros del Canal. La obra suma artes escénicas a una jornada que combina música, cine y teatro.
Más información
Evento: Guacamayo
Lugar: Teatros del Canal
Fecha: 13 de septiembre
Horario: 17.00
Duración: 60 minutos
Precio: desde 20 euros
'FEMBA', en Sala Villanos
Por otro lado, el '3º Festival de Música Brasileira Autoral (FEMBA)' se celebra el domingo en Sala Villanos. La programación aparece vinculada a Latin Pop, World Music & Folk y arranca a las 19:00 horas.
Este festival cierra la lista con música brasileña de autor y formato de sala. Entre guitarras internacionales, jazz y cine familiar, 'FEMBA' introduce otra vía sonora para terminar el domingo.
Más información
Evento: 3º Festival de Música Brasileira Autoral – FEMBA
Lugar: Sala Villanos
Fecha: 13 de septiembre
Horario: 19:00
Precio: desde 12 euros
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