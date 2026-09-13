SUCESOS
Un ciclista de 55 años herido grave tras salirse de la vía en la M-600 en Valdemorillo
La salida de vía del deportista ha movilizado a la Guardia Civil y a una UVI móvil para asistir al afectado por lesiones graves
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EP
Madrid
Un ciclista de 55 años ha resultado herido grave tras salirse de la vía alrededor de las 11.35 horas en el kilómetro 18 de la M-600, en el término municipal de Valdemorillo.
Según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, sobre esa hora ha recibido el aviso de la salida de un grupo de ciclistas. Al lugar se ha desplazado una UVI y un helicóptero del Suma 112, además de Guardia Civil, que han encontrado a uno de los ciclistas de 55 años con lesiones de carácter grave.
En el caso del otro, las lesiones que presentaba eran solo erosiones y ha sido dado de alta en el lugar. Una vez estabilizado el ciclista más grave, ha sido trasladado en el helicóptero del Suma 112 al hospital donde ha quedado ingresado.
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