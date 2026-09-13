Las carreras que podrás ver en Madrid después del paso de la Fórmula 1 por Madring: serán este octubre en el circuito de Jarama

Los pesos pesados del automovilismo visitarán Madrid a inicios de este octubre, pero no por otro Gran Premio de la Fórmula 1. Y tampoco correrán en el Madring. En su lugar, conducirán camiones que correrán a toda velocidad por el circuito de Jarama para disputar un campeonato de nivel europeo y otro nacional.

En el caso del primero, se trata del 39º Gran Premio de España FIA Europeo de Camiones, el último del calendario en la ronda española de la competición europea, será una carrera decisiva para el podio. A su vez, la otra competición es la final del JARAMA RACE CECC, en la 8ª edición del Campeonato de España de Carreras de Camiones, por lo que coronará al nuevo campeón del país.

Dos campeonatos, una entrada, que incluye simuladores, circuito karting, y más dentro de una fan zone

El primer fin de semana de octubre, del 3 al 4 de octubre de 2026, el circuito de Jarama no sólo acogerá estas competencias, sino que también tendrá una fan zone con simuladores, circuito de karting, food trucks, zona de mercancía, circuitos de coches teledirigidos, Scalextric, presentación de pilotos, firma de autógrafos y más, incluido en las entradas.

Las entradas incluyen el acceso a una 'fan zone' con simuladores, karting, y más / Fever

Este billete también es válido ambos días, así que podrá asistir a ambas carreras, una que tendrá 11 pilotos en el Campeonato de España y otra, con 14 en el caso del europeo, que competirán cada jornada en dos carreras con una lógica de calificación diferente: inversa.

En concreto, los ocho primeros clasificados de la primera carrera salen en posiciones invertidas (el primero será el octavo, el segundo el séptimo, etc.). De esta forma, la adrenalina y los adelantamientos hasta la bandera a cuadros están garantizados.

El primer fin de semana de octubre pone el acelerador al máximo en el Circuito de Jarama / Fever

Cómo conseguir entrada para los campeonatos de camiones en el Circuito de Jarama

Fever es el portal oficial encargado de vender entradas, que pueden costar desde 35 euros hasta 65, si desea adquirir el suplemento para el Paddock y, con ello, acceder a la zona exclusiva donde se encuentran ubicados los equipos.

Todas las edades pueden asistir, además, con accesibilidad para personas con movilidad reducida, tanto para el 39º Gran Premio de España FIA Europeo de Camiones, como también para el 8º Campeonato de España de Carreras de Camiones.

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La cita será el sábado 3 y el domingo 4 de octubre de 2026. El primer día abrirá a las 10:00 horas y cerrará a las 18:00, mientras que el segundo tendrá acceso al público desde el mismo horario, pero irá hasta las 17:00 horas en el Circuito de Madrid Jarama-RACE.