Qué fue de Brays Efe, el actor canario que saltó a la fama gracias a la icónica serie ‘Paquita Salas’

En verano de 2016, tres años después de entrenar en el hall del Teatro Lara La llamada, musical religioso-lésbico que luego llevaron con éxito al cine, Javier Calvo y Javier Ambrossi conseguían estrenar en Flooxer, la plataforma online de Atresmedia, la primera temporada del que claramente es uno de sus productos más icónicos: Paquita Salas. Esta serie cómica, rodada en formato de falso documental y pensada en un principio para web, tiene como protagonista a Paquita, una representante de actores cincuentona, la mejor en lo suyo allá por los 90, cuyo mundo empieza a tambalearse cuando su actriz más conocida la abandona inesperadamente. Tal circunstancia hará que la decadente pero divertida mujer se lance a buscar a un nuevo talento que vuelva a ponerla en el lugar de la profesión que cree merecer, al tiempo que trata sin éxito de adaptarse a los tiempos modernos.

Gracias a esa peculiar mezcla de humor cañí y nostalgia por la televisión de los noventa, Paquita Salas caló hondo entre el público. No en vano, se convirtió en la auténtica serie revelación española de 2016 y al año siguiente fichó por Netflix, que se hizo con los derechos de la serie para poder producir y emitir en exclusiva en su plataforma sus siguientes temporadas. “La clave es esa, los personajes con más errores son con los que nos sentimos más identificados. Nos reflejamos mejor en lo imperfecto. Las imperfecciones de Paquita son esa cosa de atreverse, tener ese morro que lo ves y da vergüenza ajena, pero al mismo tiempo piensas, ojalá yo también me hubiera atrevido a hacerlo”, comentó el actor que daba vida al personaje de Paquita, Brays Efe, al que no muchos ponían cara hasta entonces.

Brays Efe, en el festival de Málaga celebrado en 2026. / GREGORIO MARRERO

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1988, Brays tuvo una infancia algo complicada, con episodios de bullying en el colegio y un padre que acabó en la cárcel por violencia de género. Al alcanzar la mayoría de edad se puso a estudiar Comunicación Audiovisual en Madrid con la idea de llegar a dirigir o escribir algo. Lo de ser actor le llegó por casualidad, después de haber ejercido como ayudante de cámara y de que le ofrecieran participar en la película de Norberto Ramos del Val Faraday. Tras encarnar al mayordomo de Alaska y Mario Vaquerizo en su serie para internet Tea party, hizo de amigo gay (el primero de varios) en una comedia juvenil titulada Cómo sobrevivir a una despedida y fue al poco de esto cuando, según contó, Paquita Salas apareció por primera vez en un corto: “Todo empezó de una forma muy paródica, estaba en el salón de los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi, directores de la serie) y me ponían gafas y me hacían improvisar... Al principio, yo lo hacía con barba y todo. Pero en el proceso se convirtió en algo más profundo”.

El resultado de aquel experimento les gustó tanto que enseguida se plantearon filmar una serie, cuya primera temporada está compuesta por cinco episodios que se rodaron en ocho días. “Físicamente, [interpretar a una mujer] sí es comprometido: la depilación y el afeitado, con las cejas incluidas, que es lo más doloroso. El tinte, las uñas de gel, el sujetador… Son procesos molestos”, confesaría luego el actor. “Pero a la hora de interpretar trato de pensar poco en que es una mujer y me concentro en dar vida al personaje. Las emociones son universales. Sería raro pensar más en lo que me diferencia de ella que en lo que me acerca”.

Durante unos años, Brays se mantuvo ocupado actuando, dirigiendo, escribiendo artículos, blogs y guiones, o colaborando en programas de radio y televisión. En 2016 estuvo interpretando a la madre Bernarda de los Arcos en el montaje de La llamada y además representó la comedia romántica gay Dextrocardíaco, de Juan Arcones. En 2017 se llevó el premio Feroz a mejor actor protagonista, que durante un tiempo descansaría en el estante de su piso compartido, y 2018 lo empezó entregando el Goya a la mejor actriz revelación. Después se convirtió en concursante oficial de la séptima temporada de Tu cara me suena, donde le vimos imitando a gente como Bad Bunny, Julio Iglesias y Sara Montiel. Y pese a tantos proyectos, en una ocasión confesó que andaba en números rojos.

Carrera al alza

“Creo que es una cosa muy de ahora, lo que tiene el low cost que también es low profit, de que el éxito o el reconocimiento externos no van necesariamente unidos al dinero”, explicó al respecto. “Tú puedes generar contenido muy seguido por la gente en redes y que no repercuta económicamente en ti, o puedes haber hecho una película o una serie que funcionen genial y que la gente vea y lo mismo. No sé si para la gente con una carrera más dilatada es lo mismo, pero creo que es algo muy de la escena de ahora, seas quien seas, aunque sigue habiendo gente que tiene acceso a proyectos más estables, obviamente por recorrido y más razones. En mi caso, en ese momento se unió también que varios proyectos de tele los había hecho como autónomo y aunque se habían estrenado y la gente los veía yo los cobraba a tres meses…”.

Brays Efe protagonizó la campaña de Navidad de la DO Cava. / EUROPA PRESS

Fue en 2019 cuando se estrenó la tercera temporada de Paquita Salas, que según comentaron recientemente sus creadores contará con una cuarta. Ese mismo año, Brays tuvo un papel secundario en ¿Qué te juegas?, debut en el largometraje de Inés de León, y alrededor de la misma época representó por distintos lugares de España Las cosas extraordinarias, una comedia en forma de monólogo sobre la superación de la depresión que según dijo le resultó catártica. “Las cosas extraordinarias me ayudó a afrontar muchas cosas, no sólo el bullying. Aun así, pese a que lo he trabajado, me he liberado y estoy bien, a veces aún recuerdo cómo me sentía y me pregunto cómo pudo pasar y, sobre todo, qué puedo hacer para no volver a sentirme así. Porque aún regresan cosas de vez en cuando que me hacen sentir mal de nuevo. No sé, a veces me pregunto si siempre voy a sentir esa fragilidad... creo que sí”.

Éxito con Elísabet Benavent

En la época de la pandemia encontró algo de estabilidad económica gracias a la serie Por H o por B, en la que tuvo un papel recurrente, y sobre todo a Amazon Prime Video, que lo escogió para copresentar junto a Paula Vázquez Celebrity Bake Off España, una especie de MasterChef de la pastelería. Desde que se estrenó el programa, el actor de 37 años ha participado en ficciones como la serie Tengo que morir todas las noches, representado en el Teatro Español la obra de Pablo Messiez Personas, lugares y cosas (donde interpretó a un trabajador de una clínica de desintoxicación), y aparecido en la miniserie de cinco episodios Toda la verdad de mis mentiras, adaptación de la novela de Elísabet Benavent.

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“Yo soy admirador del entretenimiento, uno de mis ídolos es Joan Rivers así que por ahí te puedes hacer una idea”, ha dicho. “Creo que uno tiene que hacer las cosas que le gustan y le divierten, aunque me encanta actuar y me dejo la piel en las cosas que hago sería absurdo que me metiera yo a mí mismo en la categoría de actor, me parece encerrarme a mí mismo en algo que no me define al completo. Quiero ser capaz de actuar, escribir, dirigir, presentar, hacer radio, publicar... lo que surja de modo natural y cuando necesite hacerlo y sienta que merece la pena o que tengo algo que aportar”.