El aviso del experto en liderazgo Nacho Barraquer a las empresas madrileñas: "Tratar a todo el mundo igual no siempre es democrático"

Madrid ha demostrado que sabe crear empresas. Los últimos datos sitúan a la Comunidad como líder nacional en creación de sociedades, con 18.487 nuevas compañías constituidas entre enero y julio, el 22% del total nacional. Pero para Nacho Barraquer, empresario, advisor de CEOs, profesor colaborador del IESE y creador del concepto "El Gefe con G", el verdadero desafío empieza después: conseguir que esas empresas crezcan, funcionen y sean capaces de mantener a su talento.

La vuelta tras el verano marca para muchas compañías un momento decisivo. No se trata únicamente de recuperar reuniones pendientes o revisar objetivos, sino de analizar qué está funcionando, qué necesita cambiar y cómo afrontar los últimos meses del ejercicio con equipos realmente implicados.

"Enero está lleno de intención y septiembre está lleno de realidad", resume Barraquer. "En septiembre ya sabemos qué ha funcionado, qué no, qué clientes están respondiendo, dónde estamos perdiendo margen, qué proyectos van tarde y qué personas llegan cansadas".

Para él, este momento del año sirve para quitar las excusas. "Son cuatro meses: suficiente tiempo para corregir, pero no tanto como para seguir aplazando decisiones", advierte.

Crear una empresa no es hacerla crecer

El crecimiento empresarial trae consigo un reto que muchos fundadores no prevén: pasar de gestionar una idea a liderar una organización. "Mientras son tres fundadores alrededor de una mesa, casi todo funciona por entusiasmo, proximidad y adrenalina. El problema aparece cuando son 15, 50 o 200 personas y ya necesitas cultura, liderazgo, estructura, procesos y comunicación", explica. Ahí aparece, según Barraquer, uno de los grandes problemas del ecosistema empresarial: compañías que crecen más rápido que la capacidad de sus propios líderes para dirigirlas. "La empresa crece más rápido que la capacidad del fundador para dirigirla", resume.

Un hombre sentado frente al ordenador durante su jornada laboral. / Pexels - Marc Mueller

Para el experto, crear una empresa requiere una buena idea, pero hacerla crecer depende de conseguir que otras personas quieran formar parte de ella. "La idea es importante, pero la ejecución es la clave", señala.

El error de intentar ganar el año con más presión

Cuando llega la recta final del ejercicio, muchas empresas reaccionan de la misma manera: más reuniones, más seguimiento, más correos y más presión. Pero Barraquer considera que ese enfoque puede ser contraproducente.

"El primero es convertir urgencia en ansiedad", apunta. Su advertencia es clara: "Cuando un equipo está cansado, duplicar la presión no duplica su rendimiento". El problema, según el experto en liderazgo empresarial, no está en exigir resultados, sino en confundir exigencia con ruido. Cambiar constantemente las prioridades o utilizar el miedo como herramienta puede generar una reacción puntual, pero no un compromiso sostenido.

"El miedo puede provocar un sprint puntual, pero es un combustible carísimo y tremendamente tóxico", asegura. Para él, los últimos meses del año no se ganan simplemente apretando más, sino liderando mejor. "Los últimos kilómetros de una maratón no se corren solamente con piernas. Se corren con cabeza. En una empresa ocurre exactamente lo mismo".

De jefe a "Gefe": el nuevo liderazgo

Frente al liderazgo basado en el control, Barraquer propone cambiar la relación entre responsables y equipos. Una de las preguntas más habituales en muchas empresas es "¿cómo vamos contra el objetivo?", pero él considera que esa cuestión se queda corta. "Yo cambiaría esa pregunta por tres: ¿qué nos está impidiendo conseguirlo?, ¿qué necesitas de mí para poder avanzar? y, si solamente pudiéramos cambiar una cosa durante las próximas dos semanas, ¿cuál tendría mayor impacto?", plantea.

Ahí está la diferencia entre un jefe tradicional y su modelo de "El Gefe con G". "Un Jefe con J pregunta constantemente: ‘¿Lo tienes?’. Un Gefe con G pregunta: ‘¿Qué necesitas para tenerlo?’", explica. Para Barraquer, liderar no consiste solo en pedir resultados, sino en eliminar obstáculos para que esos resultados aparezcan. Por eso plantea una pregunta que, a su juicio, debería hacerse cualquier responsable: "¿Qué necesita esta persona para darme lo mejor que tiene?"

Y ahí llega una de sus reflexiones más contundentes: "Tratar igual a todo el mundo parece muy democrático, pero muchas veces es simplemente pereza directiva". Según el experto, muchas empresas han confundido igualdad con homogeneidad. "Personalizas para vender, pero estandarizas para liderar, y eso es grave", señala.

Nacho Barraquer, creador de "El Gefe con G". / Cedida

El objetivo no es suficiente: hay que explicar el propósito

Otra de las claves para conseguir compromiso está en cómo se comunican los objetivos. Para Barraquer, decir a un equipo que debe alcanzar una determinada cifra puede no ser suficiente. "Tenemos que facturar 20 millones puede ser importantísimo para el accionista, pero emocionalmente tiene bastante poca gasolina para buena parte de la organización", explica.

El trabajo del líder, dice, consiste en traducir ese número: explicar qué permitirá conseguir, qué inversión hará posible, qué clientes ayudará o qué oportunidades abrirá. "El objetivo responde al qué. El propósito responde al para qué", resume.

Porque, según su visión, los empleados no solo necesitan saber cuánto falta para llegar, sino entender por qué merece la pena recorrer ese camino.

Las señales de un equipo desconectado

La falta de compromiso no siempre aparece de forma evidente. A veces se manifiesta en pequeños cambios: menos ideas, menos participación, reuniones silenciosas o una pérdida progresiva de iniciativa. "Cuando alguien que antes proponía deja de hacerlo, no pienses inmediatamente que se ha vuelto vago. Pregúntate qué ha ocurrido", advierte.

También menciona otras señales como el aumento de conflictos, la irritabilidad o el cinismo interno. Y deja una frase especialmente gráfica: "El burnout no siempre entra gritando, algunas veces entra dejando de hablar".

Cuatro generaciones y un único manual

Las empresas actuales tienen otro reto añadido: la convivencia de varias generaciones con distintas expectativas y motivaciones.

Babyboomers, Generación X, millennials y Generación Z comparten equipos, pero no necesariamente buscan lo mismo. Barraquer insiste en que el problema no es la diferencia entre generaciones, sino no saber gestionarla. "Las personas no vienen con un único manual de instrucciones", afirma.

Una trabajadora en la oficina. / H. Sala

"No tenemos un problema de generaciones, tenemos un problema de gestión de generaciones". Para explicarlo utiliza una comparación: "Es como tener cuatro clientes completamente diferentes y presentarles exactamente la misma oferta comercial. Nadie haría eso en ventas, pues en liderazgo lo hacemos cada día".

La experiencia senior como ventaja competitiva

En un momento marcado por la inteligencia artificial y la fascinación por el talento joven, Barraquer reivindica el valor de los profesionales con más experiencia. "Algunas organizaciones corren el riesgo de despreciar uno de sus activos más difíciles de copiar: la memoria empresarial", explica.

Para él, un profesional senior aporta algo que no se puede automatizar: contexto, criterio y conocimiento acumulado. "Yo preguntaría a estas personas: ‘¿Qué cagada estamos a punto de cometer que tú ya viste hace quince años?’ Y escucharía mucho la respuesta", plantea.

La clave, insiste, no está en enfrentar generaciones, sino en combinarlas: "Experiencia más tecnología. Memoria más velocidad. Criterio más experimentación".

Tres decisiones para llegar mejor al cierre del año

Ante este escenario, Barraquer propone tres decisiones para cualquier empresario madrileño.

La primera es elegir pocas prioridades . "No quince. Tres", señala. Aquellas que realmente puedan cambiar el resultado del ejercicio.

. "No quince. Tres", señala. Aquellas que realmente puedan cambiar el resultado del ejercicio. La segunda es hablar con las personas clave del equipo y preguntarles qué necesitan para rendir mejor. "No presupongas que todos necesitan lo mismo. Alguien necesitará autonomía. Otro reconocimiento. Otro recursos. Otro claridad" , explica.

, explica. La tercera es crear equipos intergeneracionales capaces de combinar experiencia, ejecución y nuevas formas de mirar al cliente.

Y añade una última recomendación: eliminar. "El cierre de año no se gana solamente haciendo más. Muchas veces se gana dejando de hacer estupideces que consumen tiempo y energía", afirma.

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Madrid ya ha demostrado que sabe crear empresas. El siguiente reto será demostrar que también sabe construir compañías donde las personas quieran quedarse. Porque, como resume el especialista, "los resultados terminan apareciendo en Excel, pero antes siempre ocurrieron dentro de un trabajador".