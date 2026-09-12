'Visitar' Nueva Orleans sin salir de Madrid: el viaje musical que reconstruye el corazón del jazz

Por una noche, Madrid cambia de latitud y mira hacia Nueva Orleans. The Jazz Room: Un Viaje al Corazón de Nueva Orleans lleva al Café Berlín el sonido de los clubes donde el jazz empezó a tomar forma: trompetas, saxos, blues, ragtime y, sobre todo, espacio para la improvisación. La cita es los domingos, en un formato íntimo que busca acercar al público a la música casi a pie de escenario.

El repertorio recorre algunos de los títulos que han quedado ligados para siempre al jazz tradicional. Sonarán piezas como St. James Infirmary, When The Saints Go Marching In, On the Sunny Side of the Street, Basin St. Blues y Hello Dolly, aunque el guion no está escrito de principio a fin. Parte del atractivo está precisamente ahí: en dejar que los músicos se salgan del camino marcado y que cada tema encuentre una forma distinta sobre el escenario.

El eco de los clubes de los años veinte

La propuesta recrea un ambiente inspirado en la Nueva Orleans de la década de 1920, con un formato cercano al club y una relación directa entre músicos y público. El saxofón, la trompeta y otros instrumentos de jazz sostienen una noche que combina melodías reconocibles con momentos abiertos al juego del directo. La música lleva el peso.

El plan funciona como una escapada sonora sin salir de Madrid. La mezcla de ragtime, metales y blues construye una atmósfera muy concreta, más cercana a una sala íntima que a un gran concierto frontal. El atractivo está en esa proximidad: escuchar cómo los temas cambian en vivo y cómo cada instrumento ocupa su sitio dentro del conjunto. El concierto de este domingo se celebra en Café Berlín con dos sesiones, a las 18:00 y a las 20:00 horas, con una hora de duración. Las entradas parten de 25 euros en zona B de pie y llegan a 39,50 euros en zona A con asiento.

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The Jazz Room condensa así el viaje en apenas una hora: un escenario cercano, un puñado de estándares y la libertad de no saber exactamente cómo sonará la siguiente canción. Porque si algo conserva el jazz de aquella Nueva Orleans que inspira el espectáculo es precisamente eso: la capacidad de convertir una melodía conocida en algo que solo sucede una vez.