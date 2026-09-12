Así fue el último GP de Madrid hace 45 años: el día en el que el Jarama convirtió en leyenda a Gilles Villeneuve poco antes de su muerte

Iba a ser una más del calendario, pero acabó trascendiendo en la historia de un deporte que, si de algo va sobrado, es precisamente de historia. Pero eso sí, lo hizo a posteriori, sin dar opción a los más de 70.000 que abarrotaron las gradas del Jarama a sentir ni siquiera un ápice de nostalgia por lo que iban a perder. Como si el destino no quisiera cebarse con los aficionados de una ciudad que adoraba la Fórmula 1, les regaló una de las mejores carreras que se recuerdan antes de que supieran, poco tiempo después, que sería la última. Al menos en mucho, mucho tiempo.

Aquel domingo 21 de julio de 1981, los aficionados que se congregaron en el circuito madrileño no lo hicieron pensando que estaban allí en un día que iba a ser recordado por décadas. Al salir, después de haber vivido de cerca un desenlace épico que ya colocaba esa carrera entre las mejores de aquella era, seguramente pensaron que bueno, que al año siguiente llegaría otro capítulo tan o más emocionante. Pero no. Ni al año siguiente, ni en dos, ni en tres... Así hasta 45, que son los años que ha tardado el gran circo del automovilismo en volver a la capital de España, tras dejarle huérfana en un episodio final de película.

"Fue una de las mejores carreras de siempre, enormemente emocionante. Un desenlace épico, para el recuerdo, con los cinco primeros pilotos separados por solo un segundo y medio", rememora el expiloto madrileño Emilio de Villota, que había competido en el GP de 1980 pero no en esa última, y que pensaba, como todos, que quizás al año siguiente tendría otra oportunidad. "Fue una pena, y ahora es una gran alegría poder volver a vivir esto en mi ciudad tanto tiempo después", explica el expiloto, que aquel día vivió con un fan más lo que ocurrió. "Es algo que pensé que ya no volvería a ver", reconoce.

La consagración de Gilles

Y es que ha pasado mucho tiempo. Para ponerlo en contexto, Fernando Alonso, el piloto más veterano de la parrilla actual, ni siquiera había nacido por aquel entonces, cuando la séptima cita del calendario, justo tras el glamuroso GP de Mónaco. Allí se presentaron muchos de los apellidos de la era dorada de la Fórmula 1, Prost, Mansell, Laffite, Reutemann, Watson, Jones, De Angelis... y un joven canadiense llamado Gilles Villeneuve que ya venía brillando en los años previos, sobre todo en 1979, y que estaba llamado a ser uno de los grandes.

Gilles Villeneuve, en el Ferrari. / © Ferrari Media

Lo hizo a los mandos de su Ferrari 126 CK, el primero de la era turbo, con motor V6 de 1,6 litros. Hablando en cristiano, lo que venía siendo un caballo desbocado en pleno proceso de desarrollo, con una entrega de potencia radicalmente brusca y todavía sin optimizar. Una mezcla explosiva con la visceralidad y el talento de Villeneuve, y que a priori no estaba llamado a casar con el revirado circuito del Jarama por la poca docilidad del monoplaza.

Así parecía quedar claro tras la clasificación, en la que el canadiense quedó séptimo. Pero la carrera cambió radicalmente las tornas de un piloto que venía de ganar en Mónaco, y que en Madrid consagró su leyenda llevando gracias a sus manos a lo más alto del podio a un Ferrari que no estaba predestinado a la victoria. Otra vez.

Trenecito y desenlace épico

Rugieron los motores bajo el sofocante sol del Jarama y Villeneuve hizo una salida extraordinaria. En la segunda vuelta ya estaba segundo, y en la 14 asaltó el liderato tras un error de Alan Jones. Ahí empezó el gran show. El canadiense se adueñó del guion de la carrera y montó lo que hoy en día se conoce como "trenecito", aprovechando lo bueno que sí que le ofrecía su coche: la velocidad punta de su nuevo motor turbo en la recta.

Todos se le acercaban en las partes reviradas, todos le achuchaban, pero ninguno conseguía pasarlo. El de Ferrari, y en honor a los demás todos los que les perseguían, desarrollaron un ejercicio de más de hora y media de precisión absoluta, llevando al límite sus monoplazas en una especie de contrarreloj paralela y a escasos metros.

Laffite fue el que más le achuchó. El francés, que salió en la pole pero arrancó mal, fue remontando hasta colocarse justo detrás del Ferrari a unas vueltas del final. Y lo intentó todo, pero no pudo con un Villeneuve que mantuvo a cuatro coches objetivamente más rápidos detrás de él durante la mayor parte de la carrera

Hasta tal punto llegó la igualdad que todos cruzaron la línea de meta casi a la par, con Laffite solo 0,2 segundos detrás del ganador y De Angelis, quinto clasificado, solo un segundo más atrás. Una obra de arte que se tradujo en la sexta victoria de la carrera de Villeneuve, que parecía predestinado a llevarse muchas más. Pero, justamente como ocurrió con el GP de Madrid, el destino había decidido, sin que nadie lo supiera, que esa iba a ser la última.

El trágico final de Villeneuve

Todos los que estuvieron en las gradas del Jarama salieron convencidos de dos cosas: que al año siguiente querían volver a revivir semejante espectáculo en el mismo lugar, y que el carismático Gilles ganaría muchos más grandes premios. Y ninguna de las dos se cumplió. A los pocos meses se supo que el Jarama dejaría de albergar un gran premio, dejando a España huérfana de carreras de F1 hasta 1985, cuando Jerez entró en calendario. Y en 1982, menos de un año después del último GP de Madrid, Villeneuve murió durante los entrenamientos del Gran Premio de Bélgica en Zolder, habiendo sido la carrera de Madrid en su último gran triunfo.

Los cinco primeros clasificados del GP de España de 1981, pasando por la recta de meta. / .

Una tragedia que, en retrospectiva, mitificó el GP del Jarama de 1981 hasta ser una de las carreras marcadas en rojo de la historia del automovilismo. Por el cómo se ganó, y porque fue la última, tanto de Madrid (hasta ahora) como de Villeneuve. Aquel triunfo fue el sexto del canadiense y, sin que nadie pudiera imaginarlo, también el último. Y el Jarama se vio sobrepasado por la evolución de la Fórmula 1, saliendo del calendario de sopetón.

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"Yo creo que principalmente debió ser, o fue, por la capacidad del Jarama. La Fórmula 1 fue evolucionando y ganando espacios de todo tipo, simplemente la logística de las retransmisiones de televisión, la logística de los equipos... El circuito de Jarama, que es referente en muchos aspectos, en el aspecto de capacidad para toda la logística del Gran Premio pues era prácticamente inviable", explica Emilio de Villota sobre una decisión que provocó un sentimiento de orfandad en una ciudad que había vivido el éxtasis de la velocidad justo antes de que se lo arrebataran. Y que ahora, 45 años después, será por fin subsanado gracias al Madring.