SUCESOS
Un accidente de tráfico con un vehículo incendiado en Pinto deja cuatro jóvenes heridos en la M-506
Efectivos de Emergencias 112 Comunidad de Madrid atendieron a los cuatro ocupantes, quienes fueron trasladados a distintos hospitales de la capital con pronósticos de gravedad variable
Cuatro jóvenes han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, tras salirse este viernes de la calzada el vehículo en el que viajaban, precipitarse por un terraplén y arder en el término municipal de Pinto, según han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid a Europa Press.
El accidente se ha producido alrededor de las 23.23 horas del viernes, a la altura del kilómetro 23 de la M-506. Un turismo se ha salido de la vía de servicio, ha caído por el desnivel y ha iniciado un fuego que se ha extendido rápidamente.
Efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid se han desplazado al lugar para sofocar el incendio del automóvil y del terreno contiguo. Por su parte, las autoridades sanitarias del SUMMA112 han atendido a los cuatro ocupantes antes de proceder a su evacuación hospitalaria.
Tras ser estabilizados en el lugar, un joven de 19 años ha sido evacuado en estado potencialmente grave con politraumatismos al Hospital 12 de Octubre, mientras que la conductora, de 20 años, y su copiloto, de 22, han sido trasladadas con pronóstico potencialmente grave a los hospitales Clínico San Carlos y Gregorio Marañón, respectivamente. El cuarto ocupante, un menor de 17 años, ha sido evacuado al Hospital Puerta de Hierro con heridas leves.
La Guardia Civil ha asumido la investigación del suceso para determinar las causas que han provocado la salida de vía del vehículo.
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