Simeone: “Los hechos y el trabajo de Giuliano hablan por sí solos”

Diego Pablo Simeone compareció ante los medios en la previa del partido que enfrentará al Atlético de Madrid con la Real Sociedad. El técnico argentino puso el foco en los principales aspectos que debe mejorar su equipo, además de abordar diferentes nombres propios de la actualidad del conjunto rojiblanco.

"Tenemos margen de mejora, pero el equipo ha hecho cosas muy buenas", explicó el entrenador del Atlético, que también señaló especialmente la necesidad de mejorar en defensa. "Necesitamos crecer en la parte defensiva para tener la portería a cero y tener más posibilidades de crecer", apuntó.

El encuentro ante la Real Sociedad se presenta como una nueva prueba para un Atlético que todavía está en construcción. Eso sí, Simeone no quiso entrar en comparaciones con el resto de rivales y dejó claro cuál es su prioridad.

"No estamos mirando lo que hacen los demás, sino lo que hacemos nosotros", aseguró. El técnico argentino destacó las virtudes del conjunto donostiarra, al que definió como un rival que "compite muy bien" y que cuenta con "muy buen juego colectivo".

Asimismo, el 'Cholo' Simeone puso como ejemplo algunos momentos de partidos anteriores. "Hay que intentar controlar el partido", admitió antes de insistir en la receta que considera fundamental: "Necesitamos tener más equilibrio y regularidad durante los 90 minutos para encontrar el camino".

Barrios, Giuliano, Kang In Lee...

Preguntado por Pablo Barrios, Simeone reconoció la importancia del centrocampista para el equipo, aunque confía plenamente en los futbolistas que tengan que asumir su lugar. "Es importante para nosotros, pero igualmente buscaremos seguir compitiendo como hicimos la temporada pasada cuando no estuvo. Seguro que los que estén rendirán al máximo", expuso.

El técnico también fue cuestionado por la campaña contra Giuliano Simeone. Su respuesta fue contundente y breve: "No tengo nada que comentar, los hechos y el trabajo de Giuliano hablan por sí solos".

Por otra parte, explicó la situación de Kang In Lee, que está siendo sustituido habitualmente en los minutos finales: "Entendemos que dio todo y que hay un compañero en mejor forma para esa recta final. No hay nada particular", afirmó. Y dejó claro que espera mucho del surcoreano: "Lo necesitamos y lo bueno es que pueda rendir todo el partido".

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Por último, el técnico argentino habló sobre la ausencia Alexander Sorloth. "Con muchas ganas de volver, hablamos ayer con él. Obviamente, está jodido por este tiempo que no nos ha podido ayudar, necesitamos sus características que no las tenemos en ningún futbolista. A nadie le importa, pero la realidad es esta: hay que remangarse bien los brazos y currar, como bien dicen ustedes los españoles", finalizó.

Fuente: Sport