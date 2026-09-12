La ruta de la Sierra Norte que conduce hasta unas antiguas minas de plata del siglo XIX

Las grandes escombreras todavía se distinguen desde el valle, en la ladera del cerro de la Porrilla. Allí, a unos 1.500 metros de altitud, funcionaron las minas de plata de San Francisco, explotadas desde 1840 hasta las últimas décadas del siglo XIX. Para llegar hasta ellas, los trabajadores de Somosierra y Robregordo utilizaban un camino que hoy se puede recorrer a pie y que conserva las huellas de aquella actividad minera.

La caminata comienza en Somosierra, junto a la ermita de la Soledad, y abandona el pueblo por la calle Cañada Real. Después de pasar por la depuradora y cruzar la carretera, el itinerario entra en Dehesa Bonita antes de enlazar con el trazado tradicional hacia las minas. En Cebollera Nueva, la ruta avanza entre dos formaciones de bosque: los pinos ocupan las cotas superiores de la ladera y los robles aparecen a menor altura.

El viejo camino de los mineros

El trazado continúa hacia el cordel que separa este sector del valle de Horcajuelo y entra en la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón. El paisaje cambia progresivamente y, entre jaras y brezos, comienzan a aparecer catas y ruinas relacionadas con la antigua explotación.

Antes de alcanzar San Francisco, la pendiente aumenta y el camino encadena varios giros. Al llegar a las minas aparecen las principales huellas de la explotación. Entre las escombreras se conservan restos de edificios de piedra, utilizados en su día como almacenes, además de un pozo hoy inundado y la piedra asociada al antiguo malacate. También puede reconocerse la entrada excavada en roca que daba acceso al filón principal.

El pozo maestro de Horcajuelo llegó a alcanzar los 60 metros de profundidad. La explotación vivió su etapa de mayor actividad entre 1856 y 1860, antes de cesar definitivamente en las últimas décadas del siglo XIX. Desde este sector también se abren vistas hacia la Sierra del Rincón antes de afrontar el último tramo de la caminata.

CÓMO LLEGAR

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El recorrido comienza en Somosierra, junto a la ermita de la Soledad, y termina en Horcajuelo de la Sierra. Tiene 13,58 kilómetros y una duración aproximada de 3 horas y 50 minutos. El desnivel acumulado es de 285 metros de subida y 590 metros de bajada, con una dificultad de 3 sobre 5.