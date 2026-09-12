La ruta por Plaza de Castilla para descifrar la historia detrás de la mejor agua de grifo de España: Canal Isabel II organiza recorridos guiados gratis por un depósito histórico

Salir a caminar suele estar reservado a pueblos en la periferia de la Comunidad o alguno de los tantos parques de Madrid, pero no hace falta ir a los mismos lugares para estar a gusto, tampoco ir tan lejos para encontrar algo nuevo. Precisamente en ese equilibrio están estas visitas guiadas a un histórico depósito de agua que se pierde entre los rascacielos y la densa urbanización de Plaza de Castilla.

El protagonista, el Cuarto Depósito de Canal de Isabel II situado en pleno Chamartín, uno de tantos espacios emblemáticos que este septiembre hacen rutas alrededor de su historia, por ejemplo, la Finca Vista Alegre de Carabanchel o Banco de España, cada uno con lo suyo, pero pocos pueden redescubrir la historia del abastacimiento en Madrid.

Cuarto Depósito Plaza de Castilla / Canal de Isabel ii

Recorridos guiados gratis por la historia del agua: el depósito clave para el suministro de Moncloa, Chamberí y Ciudad Universitaria

Este depósito de Canal Isabel II, aunque inadvertido, en realidad fue clave para el abastecimiento de agua de la región, con lo cual es el personaje perfecto para acercarse a la historia y descubrir su funcionamiento actual del agua.

En el recorrido, a pocos pasos del espacio artístico Fundación Canal, aprenderá datos de interés sobre depósitos históricos, su evolución y relevancia dentro del sistema hidráulico, pero también en su valor patrimonial, y es que su origen se remonta al la era moderna del suministro de agua y el crecimiento y desarrollo de Madrid.

Depósito elevado de agua Plaza Castilla canal de Isabel ii / Canal de Isabel ii

Proyectado para almacenar las aguas procedentes del Canal Alto, su trazado comienza en el depósito superior de Torrelaguna. Se construyó entre 1930 y 1933, pero no se puso en funcionamiento hasta 1940 y todavía tendría que esperar a 1942 para llenarse de agua.

Hasta nuestros días funge como un gran depósito enterrado, a pesar de que en sus primeros días podía almacenar más metros cúbicos que ahora. En principio, tenía capacidad de 180.000 metros cúbicos, pero ahora alcanza los 144.000. Haciendo parte del sistema de Canal de Isabel II, suministra agua a cerca de 250.000 habitantes de Moncloa, Chamberí y Ciudad Universitaria.

Cuándo es y cómo participar

Cualquiera que sea mayor de 14 años puede participar, pero debe inscribirse antes. Tendrá lugar los 19 y 20 septiembre, en marco del 175º aniversario del Canal Isabel II. Serán dos sesiones matinales, a las 11:00 y a las 13:00 horas, 60 plazas cada turno.

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Participar requiere de inscripción previa, que se podrá hacer desde el 9 de septiembre. Las plazas para este recorrido de 90 minutos se asignarán en orden de registro, gestionadas y conducidas por empleados del Canal.