El Real Madrid se examina con toda su artillería ante un Rayo en cuadro

El Real Madrid, tras perder en su visita al Betis y resarcirse en la Liga de Campeones contra el Inter de Milán, recibe en el Santiago Bernabéu a un Rayo Vallecano mermado por las numerosas bajas que tiene en todas sus líneas pero que no renuncia a dar la sorpresa.

El equipo de Jose Mourinho sufrió su primera derrota de la temporada en la pasada jornada de la competición doméstica, en un encuentro contra el Betis en el que tuvo tramos de superioridad que no pudo transformar en goles. Kylian Mbappé falló un penalti y el encuentro terminó 1-0 para los verdiblancos.

El conjunto blanco no quiere tener más tropiezos tan pronto en la temporada para no perder la estela de un Barcelona que cuenta todos sus partidos por victorias. Antes del parón de selecciones, al Real Madrid le restarán las visitas a Elche y Atlético de Madrid.

Respecto a la cita en el Benito Villamarín, el técnico portugués recupera a Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch y Endrick, multiplicando sus opciones en el centro del campo. Los tres ya estuvieron en el banquillo en el partido de Liga de Campeones ante el Inter pero sólo el francés dispuso de minutos.

Aunque Mourinho afirmó al comienzo del curso que no quería trabajar con un "once ideal", algunos puestos de su alineación no parecen negociables. Courtois estará en la portería y el centro de la zaga lo compartirán Huijsen y Konaté, escoltados por las bandas por Dumfries y Cucurella.

Por delante, ante el Betis, Mourinho optó por la dupla Valverde-Camavinga en el doble pivote y la convivencia de Güler, Bellingham, Vinícius y Mbappé en la zona ofensiva, y repitió estrategia ante el Inter en la medida que pudo, salvando las ausencias de Camavinga y Güler por sanción con Trent y Brahim.

En cuanto a la enfermería, la del equipo blanco se vacía progresivamente y ya sólo quedan tres inquilinos: Rodrygo Goes, Ferland Mendy y Éder Militao.

El Rayo, por su parte, afronta el derbi con todo el ruido alrededor que lleva generando durante semanas la situación de su estadio, al que aún no se sabe cuándo podrá regresar y que ha provocado una enorme crisis institucional y social, con la afición enfrentada a la directiva que preside Raúl Martín Presa.

En el plano deportivo, el equipo vallecano suma cuatro puntos de doce posibles en este inicio de curso tras la victoria de la pasada jornada frente al Racing de Santander, que sirvió para quitar un peso de encima a la plantilla y tomar aire en la clasificación.

Beñat San José, técnico del Rayo, cuenta con un 'equipo en cuadro' para visitar al Santiago Bernabéu, como reconoció en la previa.

Por lesión no están disponibles el defensa neerlandés Jozhua Vertrouwd, el extremo Isi Palazón y el portero argentino Augusto Batalla, operado recientemente de una fractura en la tibia derecha. A ellos tres se suman los dos expulsados la pasada jornada, el extremo Fran Pérez y el mediapunta Jorge de Frutos, y el delantero angoleño Randy Nteka, que esta semana ha sufrido una lesión muscular en un entrenamiento.

Muy difícil tiene su presencia el lateral derecho albano Iván Balliu, que sufrió una entrada fuerte en el último partido que le mantiene en duda, todo lo contrario que el delantero Raúl de Tomás, pendiente de arreglar su situación contractual con el club para saber si puede jugar o no pese a estar inscrito con ficha.

Con este panorama, el Rayo tratará de dar la sorpresa con un equipo de circunstancias y confiado en que Sergio Camello, que lleva cinco goles en cuatro partidos, mantenga su racha en el colíseo blanco.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Huijsen, Konaté, Cucurella; Valverde, Camavinga; Arda Güler, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

Rayo Vallecano: Cárdenas; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Pedrosa; Oscar Valentín, Pedro Díaz; Belaid, Unai López, Álvaro; Camello.

Estadio: Santiago Bernabéu, de Madrid.

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