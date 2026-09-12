El parque secreto de Madrid que guarda un rincón de cada comunidad autónoma: tiene bosque, mirador y un paseo botánico único

Madrid esconde espacios verdes que pasan prácticamente desapercibidos incluso para quienes llevan años viviendo en la capital. Uno de los más sorprendentes está en Puente de Vallecas, muy cerca de Mercamadrid: un parque de 263.000 metros cuadrados donde es posible recorrer la diversidad vegetal de España sin salir de la ciudad.

Hablamos del parque de las Comunidades, un espacio inaugurado hace más de una década que combina naturaleza, divulgación ambiental y conservación del paisaje. Su elemento más llamativo son unas singulares terrazas dedicadas a cada una de las comunidades autónomas españolas, además de Ceuta y Melilla.

El origen del parque está ligado al proyecto de ampliación de Mercamadrid de 2012. Un año después, y separado del gran mercado madrileño por la M-40, abrió este enorme espacio natural concebido también como una herramienta para acercar la biodiversidad a los ciudadanos.

Un paseo por los paisajes de España sin salir de Madrid

La gran peculiaridad del parque son las conocidas como Terrazas de las Autonomías. El Ayuntamiento de Madrid las define como una propuesta pionera formada por parcelas que representan a las distintas comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla.

En ellas, las especies vegetales se distribuyen según su territorio de origen. El resultado es una especie de recorrido botánico por algunos de los ecosistemas más representativos de España, una forma poco habitual de descubrir la riqueza de sus paisajes a pocos kilómetros del centro de Madrid. La distribución permite identificar cómo cambia la vegetación dependiendo de cada territorio y convierte el paseo en una experiencia que va más allá de una simple zona verde.

Un parque forestal con un curioso mirador cubierto de plantas aromáticas

Ahora, las terrazas no son el único atractivo del parque de las Comunidades. Rodeando buena parte de la parcela se extiende una zona forestal poblada principalmente por árboles, pensada para favorecer la biodiversidad y crear refugios para distintas especies.

Además de contribuir a mejorar la calidad ambiental de la zona, esta vegetación proporciona espacios de sombra y convierte el parque en un lugar especialmente interesante para pasear y desconectar del entorno urbano.

Pero hay otro rincón que llama especialmente la atención: el cerro-mirador. Este montículo artificial fue diseñado para ofrecer una perspectiva elevada del entorno y está cubierto de plantas aromáticas y especies autóctonas, por lo que la experiencia no es únicamente visual. La vegetación convierte este pequeño mirador en uno de los puntos más peculiares del parque.

Una cañada real atraviesa el parque

Además, una cañada real atraviesa el parque y se ha conservado para permitir el tránsito de animales, integrando así este histórico corredor ganadero dentro del paisaje actual. Entre sus terrazas dedicadas a toda España, el parque forestal, el mirador aromático y la cañada real, el parque de las Comunidades constituye uno de los espacios verdes más atípicos de Madrid.

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Y aunque supera los 263.000 metros cuadrados, su ubicación junto a Mercamadrid y alejado de los circuitos turísticos habituales hace que todavía siga siendo uno de esos rincones de la capital capaces de sorprender a muchos madrileños.