Madrid alcanza su mejor registro histórico de calidad del aire pese a la moratoria de vehículos sin etiqueta

Madrid ha seguido mejorando sus registros de calidad del aire durante 2026 pese a mantener la moratoria a los vehículos sin etiqueta ambiental que el Ayuntamiento aprobó a finales de 2025. La capital ha cerrado el verano con los mejores datos de dióxido de nitrógeno (NO₂) de toda la serie histórica, según el balance presentado este viernes por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, sobre los siete años de aplicación de la Estrategia Madrid 360.

Los datos del pasado agosto consolidan una tendencia descendente que el Consistorio asegura que se mantiene desde la puesta en marcha de las políticas ambientales actuales. Con los registros cerrados de ese mes, 21 de las 24 estaciones de medición de la ciudad cumplen ya el límite de 20 microgramos por metro cúbico que fijará la normativa europea para el año 2030.

Este mínimo histórico llega en un año en el que los coches sin distintivo empadronados en Madrid han podido seguir circulando por la ciudad, una decisión que generó críticas de la oposición cuando fue aprobada por el Gobierno municipal al considerar que retrasaba la retirada de los coches más contaminantes. Los datos, sin embargo, no han hecho sino mejorar en los últimos 12 meses.

Así, en agosto de 2025, 15 estaciones superaban los 20 microgramos de NO₂, mientras que en el mismo mes de 2026 solo tres rebasaron ese umbral: Barajas Pueblo, Ensanche de Vallecas y Plaza Elíptica. Además, todas ellas se situaron por debajo de los 30 microgramos, lejos del límite vigente de 40 microgramos.

El contraste es aún mayor si se toma como referencia el escenario previo a Madrid 360. En agosto de 2019, antes del despliegue de la estrategia, 22 de las 24 estaciones de la red municipal registraban niveles superiores a los 20 microgramos de NO₂; tres superaban el límite europeo de 40 microgramos y 19 estaban por encima de los 30 microgramos.

Cuatro años de adelanto sobre el objetivo europeo

El Ayuntamiento interpreta estos datos como un cumplimiento anticipado de los objetivos que marcará la Unión Europea en 2030. Almeida destacó durante la presentación del balance que Madrid no solo cumple actualmente con los límites vigentes, sino que la mayoría de sus estaciones ya se sitúan dentro del futuro umbral europeo. "Con 4 años de adelanto, el Ayuntamiento de Madrid ha conseguido que el 90% de sus estaciones de medición del aire cumplan con límites de calidad que todavía ni siquiera se han fijado", presumió el regidor .

El alcalde atribuyó esta evolución positiva al conjunto de medidas incluidas en Madrid 360, desde las restricciones progresivas a los vehículos más contaminantes hasta las políticas de renovación de flotas, transporte público y movilidad sostenible. La estrategia incorporó la Zona de Bajas Emisiones y la limitación de acceso a los vehículos clasificados ambientalmente como A, una actuación que el Ayuntamiento considera clave en la reducción de la contaminación.

Entre las medidas aplicadas durante estos años, el Consistorio destaca también la electrificación completa de la EMT, la extensión de las alternativas al vehículo privado y las ayudas para renovar el parque móvil. Según el balance municipal, desde 2020 se han reservado 140,8 millones de euros en el programa Cambia 360 para impulsar la movilidad sostenible y la eficiencia energética, con más de 3.000 vehículos contaminantes retirados.

Almeida defiende mantener la moratoria en 2027

A la vista de los datos´actuales, el Gobierno municipal no ve ninguna razón para no seguir postergando la moratoria a los vehículos sin etiqueta, dando así más margen a sus propietarios para cambiar de coche.

“En este momento no hay ningún motivo para pensar que no se pueda mantener esa moratoria en el año 2027. Con los datos que tenemos de calidad del aire en este momento, insisto, no hay ningún motivo para pensar que esa moratoria no se pueda mantener en el año 2027”, afirmó Almeida al ser preguntado el viernes.

El Gobierno municipal sostiene así que la mejora de los indicadores ambientales permite mantener el calendario previsto mientras Madrid continúa reduciendo sus niveles de NO₂. La incógnita será si esta tendencia se mantiene en los próximos meses y si los futuros datos siguen respaldando una política que busca compatibilizar la reducción de emisiones con una implantación gradual de las restricciones al tráfico más contaminante.