Isabel, madrileña con migraña crónica: "Es un dolor de cabeza tan incapacitante que te obliga a parar la vida"

Isabel Colomina es una de los cinco millones de personas que padecen migraña en España, 900.000 en la Comunidad de Madrid. Tuvo su primera crisis con tan solo 13 años, aunque no consiguió el diagnóstico, poner nombre y apellidos a los “terribles” dolores de cabeza que sufría varias veces al mes, hasta los 21 años.

Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), las primeras migrañas pueden aparecer en la infancia o en la adolescencia. Este sábado, 12 de septiembre, se celebra su Día Mundial.

Su padre también sufría migrañas, aunque en ese momento lo bautizaron como “jaquecas”. Colomina, que es presidenta de la Asociación Española de Migraña y Cefalea (AEMICE), estuvo ingresada hasta en ocho ocasiones por los “fuertes dolores” que le provocaban las migrañas.

Se trata de una enfermedad neurológica con un perfil femenino: el 80% son mujeres, generalmente en edades comprendidas entre los 20 y los 40 años.

Aunque hay una creencia extendida de que la migraña disminuye o desaparece por completo con la llegada de la menopausia, no es así. Los síntomas de la migraña, en el caso de Isabel Colomina, empeoraron. “Los factores hormonales son clave en esta enfermedad, por eso muchas mujeres sufren más crisis durante el climaterio”.

Las migrañas puede ser hereditarias

La migraña es una enfermedad neurológica que se caracteriza porque los pacientes presentan:

Dolor de cabeza moderado-intenso

Asociado a síntomas como náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz, al sonido y dificultad para la concentración.

Y tiene un importante factor genético, por lo que se ha comprobado que existe un componente hereditario.

Estudios científicos han identificado variantes genéticas que explican que en una misma familia haya varios miembros que padecen migraña. Algunas familias son propensas a sufrirlas, aunque también hay otros factores que pueden dar lugar a una crisis.

Se ha descubierto que el estrés, la ansiedad y la depresión juegan un papel protagonista en este dolor de cabeza. Dormir mucho, o poco, también pueden desencadenar crisis de migraña, así como estar deshidratados, malos hábitos alimenticios, cambios estacionales, olores fuertes como el del perfume o la menstruación.

Tipos de migraña Migraña episódica. El dolor aparece hasta 9 días al mes, por lo que se trata de crisis episódica poco frecuente. Entre 10 y 14 veces al mes, episódica muy frecuente.

Migraña crónica. Cuando hay 15 o más días de crisis al mes.

La primera causa de discapacidad en menores de 50 años

El infradiagnóstico de las migrañas es uno de los principales problemas de esta enfermedad. De hecho, el 75% de los pacientes con migraña tarda más de dos años en obtener un diagnóstico, lo que puede llevar a que muchos de ellos se automediquen con analgésicos sin receta. Y los expertos alertan: puede actuar como desencadenante de la cronificación de la migraña.

La presidenta de la Asociación Española de Migraña y Cefalea explica a este diario que el propio paciente suele ser una de las causas del retraso en el diagnóstico. “Cuando el dolor de cabeza es muy intenso y no es habitual, es un motivo de peso para acudir al médico para conseguir un diagnóstico y un tratamiento eficaz”.

Y en eso coincide el doctor Pablo Irimia, Coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología. "Es necesario que tanto médicos como pacientes se conciencien sobre la importancia de buscar y obtener ayuda médica para tratar de reducir las tasas de infradiagnóstico y de infratratamiento de la migraña en nuestro país”.

Es la sexta enfermedad más prevalente en el mundo y la primera causa de discapacidad en menores de 50 años. Y los datos de la SEN evidencian que en España, más del 50% de las personas con migraña presentan un grado de discapacidad grave o muy grave.

Hasta un 25% de los pacientes que sufren migraña nunca ha consultado por su enfermedad al médico y un 50% abandona el seguimiento tras las primeras consultas.

“Las crisis de migrañas nos obligan a pausar nuestra vida. No puedes hacer absolutamente nada más que meterte en una habitación en oscuras, sin que nadie te hable y sin un solo ruido. Es un dolor de cabeza completamente incapacitante”, nos cuenta Isabel Colomina.

El 70% de las personas con migraña tienen que poner en pausa su actividad diaria cuando sufren una crisis Según una encuesta elaborada por la Asociación Española de Migraña y Cefalea (AEMICE), el 70% de las personas que padecen migraña asegura que siempre, o casi siempre, tienen que parar su actividad diaria cuando sufren un ataque. Una situación que, tal y como se evidencia en la encuesta en la que se han entrevistado a poco más de 1.100 pacientes con una edad media de 49 años, impacta de manera muy importante en la vida diaria de los afectados. Y es que, de media estas personas suelen padecer una crisis durante 401 horas al mes, lo que supone unos 13 días perdidos, un hecho que cobra aún más importancia si se tiene en cuenta que el 70% de los encuestados estaba trabajando. El trabajo llevado a cabo por AEMICE evidencia el impacto social, personal, familiar y laboral de la enfermedad, ya que el 92% de los encuestados ha tenido que anular planes con amigos; el 42% no ha podido atender a sus hijos de la manera que hubiera deseado; el 56% ha anulado un viaje previsto o alterado el plan; el 78% no ha podido practicar un deporte; el 68% no ha podido asistir a eventos culturales o deportivos; el 26% no ha acudido a exámenes; el 48% no ha asistido a reuniones importantes de trabajo; y el 55% no ha acudido a un evento familiar importante como, por ejemplo, una graduación o cuidar de un padre hospitalizado

Los síntomas de la migraña ejercen un gran impacto en el funcionamiento diario de las personas que la padecen, tanto en aspectos físicos, emocionales y sociales, como con la familia, el trabajo y las relaciones sociales. También es una enfermedad con frecuentes comorbilidades entre las que destacan la ansiedad, depresión, dolor crónico.

Y es que, existe una estrecha relación entre las migrañas y la salud mental. “Acompañado del dolor físico, el emocional por la incomprensión porque mucha gente cree, por ignorancia, que nos inventamos los síntomas para escaquearnos de nuestras obligaciones”.

No existe cura para la migraña

La migraña es una enfermedad crónica. No existe un tratamiento curativo, pero sí se disponen de diferentes medicamentos para que se convierta en una enfermedad “manejable”. En episodios de dolor agudo, el especialista puede recetar tratamiento analgésico o antiinflamatorios no esteroides (AINES).

Para prevenir la aparición y reducir la intensidad del dolor que provocan las migrañas, se debe seguir un tratamiento preventivo, como betabloqueantes, para el dolor de cabeza provocado por la hipertensión o el embarazo, o bótox para la migraña crónica.

Los fármacos son claves para disminuir la frecuencia y la severidad del dolor. Colomina tiene la migraña bajo control por su tratamiento preventivo. “En los últimos treses meses he tenido cinco crisis de migrañas, lo que es muy poco en comparación con las que he sufrido”.

"Dependiendo de la gravedad de los síntomas, la frecuencia de los ataques y de otros factores, el tratamiento de la migraña deberá ser individualizado y ajustado y/o modificado a lo largo de la evolución de la enfermedad, con el objetivo último de tratar de controlar los síntomas y reducir la discapacidad asociada", concluye el doctor Irimia.

El primer paso para mejorar la calidad de vida de cualquier persona con esta enfermedad es recurrir a los profesionales sanitarios.