SUCESOS
Un incendio en una vivienda de Ciudad Lineal deja siete heridos leves y obliga a rescatar a varios vecinos
Siete dotaciones de los Bomberos de Madrid han intervenido en el edificio de la calle Francisco Requena para extinguir el fuego y evacuar a los residentes de las plantas superiores
Un incendio declarado este sábado en una vivienda situada en el número 19 de la calle Francisco Requena, en Ciudad Lineal (Madrid), ha obligado a rescatar a varios vecinos y ha dejado siete heridos leves, según informa Emergencias Madrid.
El fuego se ha originado sobre las 19:30 horas en un bajo del edificio y ha roto por fachada, afectando a todo el piso, mientras que el hueco de la escalera ha quedado inundado de humo.
Hasta el lugar se han desplazado siete dotaciones de Bomberos de Madrid, que han realizado varios rescates de vecinos de los pisos superiores del inmueble.
Por su parte, el Samur-Protección Civil ha atendido a cinco personas por inhalación leve de humo y a otras dos por sufrir una crisis de ansiedad, una de las cuales ha sido trasladada al Hospital de La Princesa.
En las labores ha colaborado también la Policía Municipal de Madrid, que ha mantenido cortada la calle para facilitar los trabajos de extinción y rescate.
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