GP DE ESPAÑA
Isabel Díaz Ayuso critica la cobertura de RTVE sobre el Gran Premio de España de Fórmula 1
La jefa del Ejecutivo madrileño arremete contra RTVE al considerar que la cadena pública intenta deslucir el éxito del Gran Premio de España que organiza la región en el entorno de IFEMA
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido este sábado contra la cobertura de RTVE para el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se está celebrando en el circuito de Madring, ya que ha acusado a la cadena pública de estar "al servicio del Gobierno" y hacer "lo imposible por deslucir el éxito de este evento".
En un mensaje publicado en su perfil oficial en redes sociales, Ayuso ha reconocido que le "avergüenza" la cobertura que la televisión pública española está haciendo del Gran Premio, evento que considera "una oportunidad y un orgullo para todo el país y para el resto del mundo".
El Madring, situado en el entorno de IFEMA y Valdebebas, acoge este fin de semana el GP de España, cita con la que el 'gran circo' de la F1 regresa a la capital 45 años después. Está previsto que a lo largo del fin de semana se acerquen en torno a 350.000 espectadores al circuito.
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