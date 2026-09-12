En directo | Ayuso y Almeida recorren el circuito antes de la clasificación de la F1: "Hemos trabajado muy duro para llegar aqui"

Se acabó la espera. Tras más de 45 años, la Fórmula 1 vuelve a Madrid. El nuevo circuito urbano de Madring recibe el Gran Premio de España desde el viernes al domingo, en un fin de semana marcado en el calendario por los amantes del motor. Fernando Alonso, Carlos Sainz, Lewis Hamilton o Max Verstappen correrán por las calles de la capital en un trazado que atraviesa las calles del norte de Madrid.

Siga en directo todo lo que ocurra sobre el GP de España en Madring:

Carlos Sainz padre, junto a Ayuso y Almeida Carlos Sainz padre, campeón del Dakar, y padre del piloto de Williams, muestra el casco del piloto madrileño, que estrena una edición especial en Madring, a Ayuso y Almeida durante el paseo de las autoridades por el 'paddock'.

Almeida: "He estado a punto de marearme" "Es una oportunidad para todos de disfrutarlo," asegura el alcalde de Madrid. "Hemos trabajado mucho para llegar aquí", ha insistido tras dar una vuelta al circuito en el 'safety car'. "He estado a punto de marearme", ha confesado.

Ayuso y Almeida, en el 'safety car' Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad, y José Luis Martínez Almeida se están montando en este momento en el 'safety car' de la carrera para recorrer el circuito.

Victoria de Teophile Nael en la carrera de Fórmula 3 Triunfo del francés Nael, de la escudería Campos Racing, en la carrera de Fórmula 3 que acaba de terminar en Madring, seguido por el estadounidense Alex Powell y del español Bruno del Pino.

Más de 21.000 personas se desplazan en Metro para acudir a la Fórmula 1 Metro de Madrid ha informado este sábado de que más de 21.000 personas utilizaron el viernes el servicio de suburbano para acudir a la jornada de entrenamientos libres de la Fórmula 1 en Madring. Esto quiere decir que más de la mitad de los 57.000 asistentes al evento eligieron el Metro para llegar a Madring. Si se añaden las entradas registradas en las estaciones que dan acceso al circuito al finalizar el evento, Metro ha sumado un total de 38.000 viajeros, según fuentes de la Comunidad.

Arranca la intensa jornada de sábado en Madring con la Fórmula 3 Ya ruedan los monoplazas de Fórmula 3 en el asfalto del circuito de Madrid, en el primer gran acontecimiento de la jornada de sábado en Madring, que tendrá su plato fuerte en la clasificación para la carrera de Fórmula 1 mañana domingo.

¡Acaban los libres del viernes! Todo sigue como estaba, con Antonelli mandando en un Mercedes seguido de los Ferrari. Los españoles, juntos y muy lejos: Sainz 16º y Alonso 17º.

¡Sale Fernando! Los mecánicos solucionan a tiempo los problemas en el embrague de Alonso y el asturiano sale a la pista con más de media sesión por disputarse. Por ahora, Antonelli manda en la tabla de tiempos seguido de los dos Ferrari.

Alonso no estará en la segunda sesión del día Los mecánicos trabajan a destajo en el coche del asturiano, que ha tenido problemas en el embrague de su Aston Martin durante los primeros entrenamientos libres y no podrá empezar como sus compañeros de parrilla. Habrá que ver si lo arreglan a tiempo para que pueda dar al menos unas vueltas, pero parece complicado.