En directo | Ayuso y Almeida recorren el circuito antes de la clasificación de la F1: "Hemos trabajado muy duro para llegar aqui"

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La máxima competición automovilística vuelve a la capital 45 años después del último GP en el circuito del Jarama

Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, junto al resto de autoridades en Madring.

Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, junto al resto de autoridades en Madring. / José Luis Roca

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Daniel Gómez Alonso

Andrea San Martín

Madrid

Se acabó la espera. Tras más de 45 años, la Fórmula 1 vuelve a Madrid. El nuevo circuito urbano de Madring recibe el Gran Premio de España desde el viernes al domingo, en un fin de semana marcado en el calendario por los amantes del motor. Fernando Alonso, Carlos Sainz, Lewis Hamilton o Max Verstappen correrán por las calles de la capital en un trazado que atraviesa las calles del norte de Madrid.

Siga en directo todo lo que ocurra sobre el GP de España en Madring:

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