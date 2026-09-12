Emilio de Villota, expiloto que corrió en el antiguo GP de Madrid: "Que la Fórmula 1 vuelva a mi ciudad es algo que pensé que no volvería a ver... y que revive en mi la emoción de aquellos días"

Ha pasado mucho, mucho tiempo. Más del que se podía imaginar, seguramente, cuando se fue. La Fórmula 1 desapareció de sopetón de Madrid hace ya 45 años y dejó huérfana a una ciudad que la adoraba. Tanto que, allá por 1981, más de 70.000 madrileños se reunieron en el circuito del Jarama para presenciar en vivo una carrera que, a la postre, sería histórica por cómo fue el vibrante desenlace, pero sobre todo por ser la última vez que el Gran Premio de España se corría en la capital. Hasta este fin de semana.

"Yo creo que fueron más de 100.000, eso se decía, aunque las cifras oficiales marcan que menos. Estaba aborrotado, eso seguro", recuerda sobre aquel 21 de julio el expiloto madrileño Emilio de Villota, que entre los años setenta y ochenta formó parte de 15 Grandes Premios del Mundial de F1, aunque tan solo llegó a disputar tres carreras. En 1977 dejó su puesto de director de sucursal del Banco Ibérico, para dedicarse por completo a la búsqueda de patrocinadores para cumplir su sueño.

De ese modo creó su propia estructura, ‘Iberia Airlines’, que fue el primer equipo de Fórmula 1 de la historia en inscribirse con licencia española en el Campeonato Mundial de la especialidad. Ganador de los campeonatos de Fórmula Aurora, Campeonato de España de Turismos y tres veces la Copa Porsche Carrera España, De Villota se convirtió en el Jarama, en 1977, en el quinto español de la historia después de Antonio Creus, Francisco Godia, Alfonso de Portago y Alex Soler-Roig en formar parte de la parrilla de un Gran Premio. Ahora, a sus 80 años, recuerda sus dos participaciones en el Gran Premio del Jarama y repasa las sensaciones que le despierta la vuelta de la prueba reina del automovilismo a la capital, ahora en el nuevo circuito de Madring.

Pregunta: ¿Han cambiado mucho las cosas en su deporte desde entonces, no?

Respuesta: Muchísimo. Es verdad que la Fórmula 1 actual difiere bastante de la que tuvimos durante los años 70. Entonces, cuando corríamos nosotros, era muy distinta, era quizás menos técnica, menos estratégica, quizás un poco más artesana. No es que sea ni mejor ni peor, es otra modalidad, digamos, que se ha ido desarrollando técnicamente y ganando en algunas parcelas, como son la seguridad, y quizás perdiendo otras, como es la capacidad del piloto de determinar la victoria.

McLaren M23 de Emilio de Villota del equipo privado Iberia Airlines F1, en el GP de España de 1977 / @oldmotorsportschool

P: ¿Antes ustedes tenían más peso en lo que ocurría?

R: La importancia del equipo, la importancia del país, y todo eso... Todos estos factores ahora son mucho más importantes que en aquella época. Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en aquellos años prácticamente toda la parrilla tenía el mismo motor, que era un Ford Cosworth DPV.

P: Todo ha cambiado mucho...

R: Fíjese que en aquel Gran Premio de España de 1977 en el Jarama estábamos más de una treintena de pilotos que participábamos en una especie de preclasificación previa al Gran Premio en sí, en la que se decidía si se pasaba o no el corte y te metías entre los 24 particpantes 'oficiales' del GP, con un puesto en la parrilla. Ahora todo es muy distinto, de aquellos días recuerdo todo como si fuera hoy.

P: ¿Cómo recuerda aquella experiencia, además en su casa?

R: Sinceramente correr al lado de un MarioAndretti (ganó el GP) o de un Nicky Lauda, de James Hunt, Jody Scheckter o de todos aquellos pilotos que ocuparon un poco la edad de oro de la Fórmula 1 fue algo sensacional. Y más siendo en casa. En aquella carrera clasificamos en el puesto 22, y a tres vueltas del final teníamos un décimo puesto, que era un sueño, pero una rotura de un manguito de gasolina nos obligó a entrar en boxes, perdimos tres posiciones y terminamos en el 13º puesto, que fue una pena, pero no se me borrará nunca de la memoria.

P: Luego repitió experiencia y volvió a clasificar para la de 1980...

R: En aquella edición, en el 80, como dices, hubo un enfrentamiento total entre la FOCA, que era la Asociación de Constructores de la Fórmula 1, gobernada por Bernie Ecclestone, y Jean-Marie Balestre, que era el presidente de la Federación Internacional del Automóvil. El enfrentamiento llegó hasta tal punto de que la carrera que se celebró finalmente no la hicieron puntuable para el Campeonato del Mundo por este lío que hubo. Quiero recordar que arrancamos en el puesto 15. Teníamos incluso justo detrás a Rosberg y a Fittipaldi, en los dos puestos siguientes al nuestro de la parrilla. Con aquel coche ganamos el campeonato británico de Fórmula 1 de entonces, y estábamos en bastante buena forma, pero...

P: ¿Acabó frustrado con aquella que fue su última carrera en la F1?

R: La faldilla se rompió y dio al traste con nuestras coche, y a partir de ese momento estuvimos en pista prácticamente sin prestaciones, con 3 o 4 segundos por debajo del rendimiento normal del coche. Incluso cuando ya íbamos rotos tuvimos un accidente con Jacques Laffite y Carlos Reutemann. Y lo sentí como una verdadera pena, porque en ese gran premio creo de verdad que podíamos haber incluso acercarnos a los puestos de puntos, aunque luego no se dieron. Así que, bueno, fue un año duro porque este año tuvimos la satisfacción de ganar el Campeonato británico de F1, pero en nuestro gran premio, que era quizás la prueba más importante de la temporada para nosotros, pues no logramos estar como hubiéramos querido. Pero aún así, formar parte de aquello fue un sueño. Formar parte de cerca de los años de rivalidad entre Hunt y Lauda, de una era dorada con tantos mitos y a los que rodearon toda una serie de acontecimientos durante aquellos años que han marcado... Había mucho misticismo alrededor, ha quedado muy marcado en el imaginario de la gente, y poder compartir pista fue muy grande.

Emilio de Villota, con el Williams con el que corrió el GP de España en 1980. / ,

P: Usted corrió su última carrera en 1980, un año antes del fin de la F1 en Madrid. ¿Por qué dejó de celebrarse el GP de España en el Jarama?

R: Yo creo que principalmente debió ser, o fue, por la capacidad del Jarama. La Fórmula 1 fue evolucionando y ganando espacios de todo tipo, no solamente de la pista, que en su momento fue referente en todo el mundo, pero es que simplemente la logística de las retransmisiones de televisión, la logística de los equipos... El circuito de Jarama, que es referente en muchos aspectos en el aspecto de capacidad para toda la logística del Gran Premio pues era prácticamente inviable.

P: ¿Le hubiera gustado que la vuelta hubiera sido al Jarama, como en los viejos tiempos?

R: Es que incluso antes de decidir que se celebrara esta vuelta a Madrid, se estuvo hablando incluso de la posibilidad de ampliar el circuito, no solamente en su capacidad para albergar la logística del Gran Premio, sino también en su desarrollo. Finalmente se pensó que los intereses de la actual dirección de la Fórmula 1 están muy próximos a llevar las carreras a los circuitos de las grandes ciudades. Entonces, yo creo que eso es lo que realmente ha sido definitivo a la hora de que el circuito del Gran Premio de Madrid se ponga en una situación en el que el transporte público es inmediato, en el que aproximas un Gran Premio en una ciudad de millones de habitantes. Antes había que coger un transporte para hacer 29 kilómetros hasta el circuito de Jarama, pero ahora coges el metro y apareces en la entrada principal, y eso tiene muchísima fuerza desde el punto de vista de acceso a toda la población. También desde el punto de vista de marketing, lógicamente acercar una carrera a la ciudad beneficia muchísimo a todo lo que puede suponer beneficios para la ciudad, desde el punto de vista de restauración, gastronomía, desde el punto de vista de alojamiento… Yo creo que un circuito urbano tiene eso y en eso Madrid puede ser un referente y un ejemplo.

P: Tantos años después (46), la Fórmula 1 vuelve a su ciudad. ¿Qué sensaciones le despierta el regreso del gran circo?

R: Que la Fórmula 1 vuelva a mi ciudad es algo que pensé que no volvería a ver y que me lleva a revivir la emoción de aquellos días. Lo tengo todo tan grabado... Quizás si me preguntas lo que hice ayer, no me acuerdo, pero de lo de entonces recuerdo todos los detalles. Y ahora, como madrileño, volver a recuperar un gran premio, es una gran noticia, muy muy positiva. Para España, para la ciudad y para los aficionados, que somos muchos. Así lo siento.

P: ¿Estará allí?

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R: Si iré, he sido invitado por la Real Federación Española de Automovilismo, a la que le agradezco muchísimo que se haya acordado de nosotros, y estaré allí. Me apetece mucho saludar a nuestros pilotos, a gente de mi época, que ya no quedan tantos, y estoy muy agradecido. Rezaremos para que no haya accidentes y que la gente pueda disfrutar la carrera.