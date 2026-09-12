Dónde ver el GP de Madrid en la capital si no tienes entradas: este bar ambientado en el mundo del motor tendrá simuladores, DJ e invitados de lujo

Aun antes de colgar el letrero de 'sold out', algunos ya habían descartado la posibilidad de asistir a la carrera en el circuito de Madring este fin de semana. Ganas no faltaban, ya que es el regreso de la Fórmula 1 después de 45 años a la capital, pero los precios, que podían alcanzar los miles de euros, se sale de muchos presupuestos.

Ante ello, toda la semana ya se adelantan varios planes para calentar motores, pero ante un momento tan importante para el deporte español, es impensable perdérselo cuando la misma Madrid ofrece opciones para todos los bolsillos, desde watch parties con experiencias inmersivas, hasta retransmisiones gratuitas.

F1 Arcade Bar, la opción predilecta de los fanáticos

Este bar ambientado en el mundo del motor es muy reconocido entre los fanáticos más acérrimos de la Fórmula 1. Como no puede ser de otra manera, F1 Arcade Bar estará retransmitiendo este domingo 13 de septiembre la competencia que determinará si Kimi Antonelli, de la escudería Mercedes, seguirá liderando la clasificación general .

Instalaciones de F1 Arcade Madrid, con simuladores, invitados especiales y una barra de lujo, es la cita predilecta para los fanáticos del mundo del motor para ver el Gran Premio de Madrid / Carlos Luján / Europa Press

Ya lo suele hacer con los otros GP del calendario y, de hecho, hará lo mismo la próxima semana, el 26 de septiembre, con la carrera de Bakú. Rodeado de pantallas enormes y otros locos por el motor, con invitados de lujo (que desvelarán pronto), es la cita predilecta para ver el regreso de la Fórmula 1 a Madrid.

Comenzará a las 14:00 horas y tras la carrera habrá un DJ, concursos, regalos y competiciones en sus simuladores, que estarán abiertos a los asistentes desde las 15:00 horas. Esta watch party se extiende hasta las 17:00 con entradas desde 39 euros a través de su página web.

F1 Arcade en Madrid, un espacio estable para compartir la pasión por el campeonato en un entorno más participativo / F1 ARCADE

Dónde ver el Madrid GP gratis

Los abonados de DAZN pueden ver la carrera sin ningún problema, pero la plataforma ha llegado a un acuerdo para que Mediset también transmita el Gran Premio en abierto. La cadena, que incluye canales como Telecinco y Cuatro, ya solía emitir la competencia cuando tomaba lugar en Barcelona.

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Lo mismo han hecho con dos carreras del Mundial de MotoGP, la de Jerez en abril y la de Cataluña en mayo, pero pronto harán lo mismo con la de Valencia, en noviembre, con lo cual tienen derechos para casi todas las fechas en España.