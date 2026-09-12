Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fórmula 1 en MadridDirecto F1 en MadridHorarios Fórmula 1Carlos Sainz Jr.Corte de calles F1Debate sobre el Estado de la RegiónÁtico de AyusoAitanaHarry StylesHuevería centenaria
instagramlinkedin

FÓRMULA 1 EN MADRID

Dónde ver el GP de Madrid en la capital si no tienes entradas: este bar ambientado en el mundo del motor tendrá simuladores, DJ e invitados de lujo

Cobra la entrada, pero también puede ver en vivo la carrera por la pista de Madring de este fin de semana gratis por televisión

El F1 Arcade Bar Madrid, el bar predilecto para ver la carrera por la pista del Madring

El F1 Arcade Bar Madrid, el bar predilecto para ver la carrera por la pista del Madring / F1 Arcade

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Valeria López Peña

Valeria López Peña

Madrid

Aun antes de colgar el letrero de 'sold out', algunos ya habían descartado la posibilidad de asistir a la carrera en el circuito de Madring este fin de semana. Ganas no faltaban, ya que es el regreso de la Fórmula 1 después de 45 años a la capital, pero los precios, que podían alcanzar los miles de euros, se sale de muchos presupuestos.

Ante ello, toda la semana ya se adelantan varios planes para calentar motores, pero ante un momento tan importante para el deporte español, es impensable perdérselo cuando la misma Madrid ofrece opciones para todos los bolsillos, desde watch parties con experiencias inmersivas, hasta retransmisiones gratuitas.

F1 Arcade Bar, la opción predilecta de los fanáticos

Este bar ambientado en el mundo del motor es muy reconocido entre los fanáticos más acérrimos de la Fórmula 1. Como no puede ser de otra manera, F1 Arcade Bar estará retransmitiendo este domingo 13 de septiembre la competencia que determinará si Kimi Antonelli, de la escudería Mercedes, seguirá liderando la clasificación general .

Instalaciones de F1 Arcade Madrid, durante su inauguración institucional, a 14 de abril de 2026, en Madrid (España). Acto inaugural en el local de F1 Arcade Madrid, en el Paseo de la Castellana, donde autoridades municipales y responsables de la firma presentan este nuevo espacio de ocio inmersivo con más de 65 simuladores de Fórmula 1, concebido como punto de encuentro social para la afición al motor en la capital. 14 ABRIL 2026;ARCADE;ASIENTOS;SIMULACION Carlos Luján / Europa Press 14/04/2026. Carlos Luján

Instalaciones de F1 Arcade Madrid, con simuladores, invitados especiales y una barra de lujo, es la cita predilecta para los fanáticos del mundo del motor para ver el Gran Premio de Madrid / Carlos Luján / Europa Press

Ya lo suele hacer con los otros GP del calendario y, de hecho, hará lo mismo la próxima semana, el 26 de septiembre, con la carrera de Bakú. Rodeado de pantallas enormes y otros locos por el motor, con invitados de lujo (que desvelarán pronto), es la cita predilecta para ver el regreso de la Fórmula 1 a Madrid.

Comenzará a las 14:00 horas y tras la carrera habrá un DJ, concursos, regalos y competiciones en sus simuladores, que estarán abiertos a los asistentes desde las 15:00 horas. Esta watch party se extiende hasta las 17:00 con entradas desde 39 euros a través de su página web.

Con esta apertura, F1 Arcade busca asentarse en Madrid como un espacio estable para compartir la pasión por el campeonato en un entorno más participativo

F1 Arcade en Madrid, un espacio estable para compartir la pasión por el campeonato en un entorno más participativo / F1 ARCADE

Dónde ver el Madrid GP gratis

Los abonados de DAZN pueden ver la carrera sin ningún problema, pero la plataforma ha llegado a un acuerdo para que Mediset también transmita el Gran Premio en abierto. La cadena, que incluye canales como Telecinco y Cuatro, ya solía emitir la competencia cuando tomaba lugar en Barcelona.

Noticias relacionadas

Lo mismo han hecho con dos carreras del Mundial de MotoGP, la de Jerez en abril y la de Cataluña en mayo, pero pronto harán lo mismo con la de Valencia, en noviembre, con lo cual tienen derechos para casi todas las fechas en España.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La huevería centenaria que resiste en Chamberí: 'Los que van al gimnasio se han convertido en nuestros mejores clientes
  2. Madrid se prepara para cinco días de cortes de tráfico por la Fórmula 1: estas son las fechas y calles afectadas
  3. Todo listo para la Fórmula 1 en Madrid: horarios, programación por días y dónde ver gratis cada sesión de Madring
  4. Así es Madring por dentro: mapa, accesos y cómo llegar al circuito de Fórmula 1 de Madrid
  5. Ayuso prevé anunciar 32 nuevos kilómetros de Metro y la apertura 24 horas los fines de semana de la L6 en el Debate del Estado de la Región
  6. Madrid buscará el desdoble de la Carretera de los Pantanos entre las medidas para la recuperación de la Sierra Oeste tras los incendios
  7. La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey
  8. Javier perdió a su hija Sara por suicidio con 20 años: 'No se supera, pero aprendes a aceptar que no fue tu culpa

Ayuso da por superada la primera prueba por el ático y aguarda a la comparecencia de su consejero de Presidencia

Ayuso da por superada la primera prueba por el ático y aguarda a la comparecencia de su consejero de Presidencia

Madrid alcanza su mejor registro histórico de calidad del aire pese a la moratoria de vehículos sin etiqueta

Madrid alcanza su mejor registro histórico de calidad del aire pese a la moratoria de vehículos sin etiqueta

El Real Madrid se examina con toda su artillería ante un Rayo en cuadro

El Real Madrid se examina con toda su artillería ante un Rayo en cuadro

Emilio de Villota, expiloto que corrió en el antiguo GP de Madrid: "Que la Fórmula 1 vuelva a mi ciudad es algo que pensé que no volvería a ver... y que revive en mi la emoción de aquellos días"

Emilio de Villota, expiloto que corrió en el antiguo GP de Madrid: "Que la Fórmula 1 vuelva a mi ciudad es algo que pensé que no volvería a ver... y que revive en mi la emoción de aquellos días"

El parque secreto de Madrid que guarda un rincón de cada comunidad autónoma: tiene bosque, mirador y un paseo botánico único

La ruta por Plaza de Castilla para descifrar la historia detrás de la mejor agua de grifo de España: Canal Isabel II organiza recorridos guiados gratis por un depósito histórico

La ruta por Plaza de Castilla para descifrar la historia detrás de la mejor agua de grifo de España: Canal Isabel II organiza recorridos guiados gratis por un depósito histórico

La La Love You, Olivia Bay y Gara Durán actuarán gratis en este barrio de Madrid: fechas, horarios y actividades

Dónde ver el GP de Madrid en la capital si no tienes entradas: este bar ambientado en el mundo del motor tendrá simuladores, DJ e invitados de lujo

Dónde ver el GP de Madrid en la capital si no tienes entradas: este bar ambientado en el mundo del motor tendrá simuladores, DJ e invitados de lujo