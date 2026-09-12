Un día (el primero), en las carreras: Simeone, Courtois y otros vip, en el Madring a la espera del día grande

Madring se convirtió este sábado en punto de encuentro de numerosas personalidades durante la primera clasificación de su historia como casa del Gran Premio de España de Fórmula 1. El nuevo circuito de Madrid, ubicado entre IFEMA y Valdebebas, recibió a dirigentes, deportistas, artistas e invitados VIP para seguir la actividad en pista.

Entre los asistentes estuvieron los futbolistas del Real Madrid Thibaut Courtois, Éder Militão y Rodrygo Goes, además del actor estadounidense Patrick Dempsey, el cantante Luis Fonsi, el exfutbolista Miguel Torres y el brasileño Roberto Carlos, quien lució una gorra firmada por el piloto español Fernando Alonso.

Simeone entrega a Norris la rueda de la 'pole'

Uno de los protagonistas de la jornada fue Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid. El técnico argentino fue el encargado de entregar a Lando Norris la rueda de la 'pole' después de que el piloto británico consiguiera el primer puesto en la clasificación.

La cita contó también con la presencia de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid. Ambos llegaron al circuito por la mañana, antes de los terceros entrenamientos libres, para seguir de cerca la actividad en pista.

Ayuso y Almeida dieron además una vuelta al trazado en el coche de seguridad. “He estado a punto de marearme”, reconoció el Alcalde de Madrid tras la experiencia.

Posteriormente, ambos asistieron a un aficionado que se desmayó en el 'paddock', cerca de la posición en la que se encontraban. Los servicios médicos llegaron rápidamente al lugar y atendieron al espectador.

Las seis zonas VIP del circuito Madring

La presencia de invitados se repartió por las diferentes áreas de hospitalidad del nuevo circuito. Madring dispone de seis zonas VIP: Podium Stand, situada en la recta principal frente al podio; El Mirador y La Azotea, ambas en la zona de La Monumental; Ignition Club, entre las curvas 13 y 14; Traction Club, junto a la salida del túnel y la curva 18; y La Terminal, entre las curvas 18 y 19.

La clasificación supuso así la primera gran jornada de hospitalidad del circuito madrileño, aunque la mayor expectación está puesta en este domingo.

Madring espera más invitados para la carrera del domingo

La carrera será el gran acontecimiento del fin de semana y congregará previsiblemente a un mayor número de invitados. Uno de los principales atractivos para las personalidades acreditadas será la posibilidad de acercarse a los garajes de los equipos y contemplar los monoplazas en la parrilla hasta minutos antes de la salida.

Madring afrontará así su jornada más importante desde su estreno: la primera carrera de Fórmula 1 de su historia, con Madrid convertida durante el fin de semana en uno de los principales focos de atención del campeonato.