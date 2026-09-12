Un Real Madrid de dos caras supera al Rayo Vallecano y sigue la estela del Barça en la pelea por LaLiga

El Real Madrid suma y sigue. El equipo de José Mourinho ha entendido que requiere de una versión siempre competitiva para seguir en la pelea por LaLiga hasta el último de los días. Porque enfrente está un Barcelona que no concede prácticamente nada, que encadena victorias por goleada y que amenaza con convertir cada jornada en una prueba de resistencia para los blancos. Pero el equipo de Mourinho dejó señales de que, cuando alcanza su mejor nivel, tiene argumentos de sobra para competir por el título. Así lo evidenció una primera mitad en la que se fraguó el triunfo ante el Rayo Vallecano (4-1). Sin embargo, todo lo contrario mostró una segunda mitad en la que los blancos recibieron una nueva reprimenda del Bernabéu y donde solo brilló Güler.

El Madrid pasa por encima del Rayo

El once con el que el técnico luso buscaba disipar las dudas generadas tras el encuentro ante el Inter traía consigo varias rotaciones. La más novedosa, la titularidad de Diomande. Bernardo regresó a la base para acompañar a Fede. A diferencia de lo visto en el partido de Cornellá, fue el portugués el que se situó por detrás del uruguayo. Y en la zaga Carreras y Rüdiger remplazaban a Huijsen y Carreras, dos de los fijos para Mourinho. La consigna es clara: oxigenar al equipo desde el comienzo de la temporada. Sin embargo, hay tres futbolistas que no rotan, ni para el portugués, ni para sus predecesores. El tridente de ataque compuesto por Vinicius, Bellingham y Mbappé se mantiene compromiso tras compromiso, pero en este encuentro ante el Rayo Vallecano, además, estuvieron escoltados por el costamarfileño.

Mbappé convierte el penalti que abrió la goleada. / AFP7 vía Europa Press

Tuvo enfrente a un conjunto franjirrojo que afrontaba una visita al Santiago Bernabéu en situación de máxima necesidad. Los de Vallecas, que aún no han podido regresar al barrio, llevan semanas haciendo frente a problemas extradeportivos, afectando incluso al rendimiento en el campeonato doméstico. Lo de Beñat San José tan solo han cosechado 4 puntos en las primeras cinco jornadas de competición. Por si fuera poco, tuvo que medirse a un Real Madrid especialmente acertado en ataque. Los de Mourinho desarbolaron a la defensa rayista en apenas tres minutos. Primero fue Carreras quien forzó un penalti, que posteriormente transformó Mbappé. Después el lateral combinó con el francés para conseguir el segundo tanto del partido.

En ambas acciones tuvo especial incidencia Vinicius, aunque así no lo reflejen las estadísticas. El brasileño sirvió un balón en profundidad a Carreras en la jugada previa al penalti. En el tanto del lateral fue el encargado de presionar a Lejeune para forzar la pérdida. No tuvo la mejor de sus noches el zaguero francés, protagonista negativo en los dos primeros tantos de los blancos. Quien apareció de nuevo unos minutos después fue Vinicius. EL ‘7’, esta vez, asistió a Bellingham, que llegó liberado desde segunda línea para definir con templanza al palo largo de la portería de Audero. Apenas media hora de juego necesitó el conjunto blanco para sentenciar el partido por la vía rápida. O eso hacía presagiar todo lo visto en la primera parte.

Un momento del partido. / AGENCIAS

Buscaba reducir distancias el Rayo y encontró a través del disparo lejano sus mejores oportunidades. Camello y Pedro Díaz, eso sí, se encontraron con la figura de Courtois. Le pesó demasiado al equipo de San José la atrevida puesta en escena de los primeros minutos. Apenas inquietó al conjunto blanco, que pudo aumentar la ventaja al filo del descanso con un derechazo de Mbappé que se estrelló en el palo de la portería franjirroja.

Una nueva desconexión blanca subsanada por Güler

Le sentó francamente bien el paso por vestuario al Rayo Vallecano. Y todo lo contrario al Real Madrid. Avisó en primera instancia Pedro Díaz con un nuevo disparo que impactó en el poste. Unos minutos después, fue Sergio Camello el que recortó distancias. Ratiu encimó a Vinicius en la presión y el brasileño ‘asistió’ al delantero rayista, que definió con la puntera pese a la intimidación de Rüdiger y Courtois. Mourinho, desde el área técnica, lamentaba contrariado la zozobra de los suyos en el arranque de segundo acto. Agitó la coctelera el portugués en busca de soluciones. Tchouaméni, para recuperar el orden en el mediocampo, y Güler, para volver a amenazar en ataque, ingresaron al terreno de juego.

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Kylian Mbappé celebra junto a Vinicius y Bellinhgam uno de sus goles ante el Rayo. / SERGIO PÉREZ / EFE

Cambió el signo del partido desde la entrada del ‘15’ de los blancos. El equipo de Mourinho comenzó a construir en área rival e inquietó de nuevo a Audero. Le dio tiempo incluso a asistir a Mbappé en el descuento para que el francés pusiera el punto y final al partido. El turco entró por Diomande, que se estrenaba como titular desde que firmara por el conjunto blanco. El público del Bernabéu, que ya había propiciado algún silbido tras la desconexión de los suyos, aplaudió al costamarfileño. Dejó muestras de calidad, ágil en la conducción y en las arrancadas, pero su partido, al igual que el de todo el equipo, fue de más a menos. Una desconexión que el Bernabéu volvió a señalar como ya hiciera ante el Inter. La primera parte marcó el camino; la segunda recordó que, en una Liga como esta, cualquier relajación puede terminar pasando factura. Y Mourinho es el primero que lo sabe.