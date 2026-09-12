La La Love You, Olivia Bay y Gara Durán actuarán gratis en este barrio de Madrid: fechas, horarios y actividades

Madrid volverá a vivir una de esas noches en las que la moda abandona los escaparates y sale a la calle para encontrarse con quienes la siguen. Y es que el barrio de Salamanca se convertirá durante unas horas en uno de los principales puntos de encuentro de la capital, con una programación especial que combinará tendencias, belleza, experiencias de marca y entretenimiento.

La cita será el próximo jueves 17 de septiembre, cuando una nueva edición de Vogue Fashion’s Night Out (VFNO) vuelva a tomar algunas de las calles más conocidas del distrito. Como cada año, el objetivo será acercar la industria de la moda y la belleza al público en un ambiente mucho más abierto, participativo y festivo.

Esta edición, además, llegará con un atractivo especialmente potente para quienes busquen un plan diferente en Madrid: una programación de conciertos completamente gratuitos, con actuaciones en directo durante buena parte de la tarde y la noche. Sobre el escenario pasarán La La Love You, Katteyes, Gara Durán, Oliva Bay y Sita Abellán DJ, a los que se sumará también un artista sorpresa que cerrará la programación.

Conciertos gratis de la VFNO 2026: horarios y artistas

El escenario estará situado en la intersección de las calles Ortega y Gasset y Velázquez, una ubicación especialmente reconocible dentro del barrio de Salamanca y que este año gana protagonismo con la ampliación del recorrido del evento hasta Velázquez. El acceso a los conciertos será libre y gratuito hasta completar aforo y las actuaciones se desarrollarán entre las 19:00 y las 23:00 horas. Este es el horario previsto:

19.00: Katteyes

Katteyes 19.30: Oliva Bay

Oliva Bay 20.15: Sita Abellán DJ

Sita Abellán DJ 21.00: Gara Durán

Gara Durán 21.45: La La Love You

La La Love You 22.30: Artista sorpresa

Cambios de look exprés y diagnósticos personalizados de maquillaje

Aunque la programación musical será uno de los grandes reclamos de la noche, Vogue Fashion’s Night Out mantiene su esencia: romper por unas horas la distancia entre la industria de la moda y la belleza y su público.

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Por eso, además de los conciertos, los asistentes podrán participar en distintas experiencias y actividades repartidas por la zona. Entre las propuestas previstas habrá cambios de look exprés, incluyendo cortes de pelo y peinados, además de diagnósticos personalizados de maquillaje y sesiones de maquillaje flúor.