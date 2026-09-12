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PLANES MADRID

Cinco planes para el sábado 12 de septiembre: de 'SIX el Musical' al primer disco de La Tom Son

Teatro musical, rock internacional, danza, talleres y cumbia se cruzan en una jornada con planes en Gran Vía, Matadero Madrid y salas de conciertos

La música será una de las grandes protagonistas este fin de semana en Madrid

La música será una de las grandes protagonistas este fin de semana en Madrid

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Victoria Saulyak

Madrid

Madrid se prepara para un sábado lleno de alternativas para disfrutar de la ciudad a través de la música, las artes escénicas y la cultura. Y es que este sábado 12 de septiembre llega con propuestas para distintos ritmos y públicos, desde espectáculos pensados para una gran noche hasta actividades más cercanas que permiten descubrir nuevos espacios y formatos.

La agenda del día invita a combinar planes muy diferentes: disfrutar de un concierto, acercarse al teatro o la danza, participar en experiencias culturales o recorrer algunos de los escenarios habituales de la vida cultural madrileña. A continuación, algunas de las actividades que se pueden disfrutar en Madrid este sábado.

'SIX el Musical' en Teatro Gran Vía

'SIX el Musical' arranca el sábado en Teatro Gran Vía dentro de una programación que continúa durante las semanas siguientes. El título sitúa el teatro musical como uno de los grandes planes del 12 de septiembre.

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Evento: SIX el Musical

Lugar: Teatro Gran Vía

Fecha: 12 de septiembre

Horario: sábados a las 17.00 y a las 20.00

Duración: 80 minutos

Precio: desde 25 euros

Billy Corgan y 'A Night of Mellon Collie and Infinite Sadness'

Billy Corgan ocupa el Palacio Vistalegre el sábado con 'A Night of Mellon Collie and Infinite Sadness'. La cita forma parte de una doble presencia en Madrid durante el fin de semana.

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Evento: Billy Corgan 'A Night of Mellon Collie and Infinite Sadness'

Lugar: Palacio Vistalegre

Fecha: 12 de septiembre

Horario: 21.00

Duración: de 21.00 a 23.10 horas

'Guacamayo' en Teatros del Canal

Por otro lado, 'Guacamayo' llega a Teatros del Canal el sábado y mantiene también función el domingo. La pieza incorpora las artes escénicas a una jornada en la se da peso a la música y el teatro musical.

El nombre asociado a la obra es José Maldonado, que firma una de las citas escénicas del fin de semana en este recinto. Para el sábado, funciona como alternativa de danza frente a los conciertos y musicales.

Más información

Evento: Guacamayo

Lugar: Teatros del Canal

Fecha: 12 de septiembre

Horario: 18.30

Duración: 1 hora

Precio: desde 20 euros

'Workshop: Damien Jalet' en Matadero Madrid

'Workshop: Damien Jalet' se celebra el sábado en Matadero Madrid. La actividad forma parte del bloque dedicado al coreógrafo Damien Jalet, activo en el recinto durante varios días de septiembre.

Noticias relacionadas

Más información

Evento: Workshop: Damien Jalet

Lugar: Matadero Madrid

Fecha: 12 de septiembre

Horario: 10.00

La Tom Son presenta 'Cumbia Salvaje'

La Tom Son presenta su primer disco, 'Cumbia Salvaje', en Sala El Sol. Este concierto cierra la selección con una noche de sala y ritmo bailable, una opción distinta al gran formato de Billy Corgan y al musical de Gran Vía.

Más información

Evento: La Tom Son presenta su primer disco 'Cumbia Salvaje'

Lugar: Sala El Sol

Fecha: 12 de septiembre

Horario: 20.00

Duración: 20.00 a 23.30

Precio: desde 10 euros

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