Ayuso da por superada la primera prueba por el ático y aguarda a la comparecencia de su consejero de Presidencia

Siempre dada a las expresiones castizas, Isabel Díaz Ayuso repitió en uno de sus turnos este viernes en la Asamblea de Madrid el "chao, pescao" con que en agosto trató de dar por zanjada la polémica por la compra por parte de la Comunidad de Madrid de un ático en Chamberí sin que quedara claro el propósito, pero recurrió a otro modismo para cerrar el Debate del Estado de la Región. "Agur, Ben-Hur", dijo mientras recogía sus papeles para dejar la tribuna camino del escaño entre los aplausos de su bancada.

La presidenta madrileña daba así por superado el primer asalto en torno a la crisis por el controvertido inmueble, adquirido por 6,3 millones de euros por la empresa pública Planifica Madrid en abril, y puesto en venta apenas un día después de que el diario El País desvelara la operación, a finales de julio. El asunto viene siendo su principal fuente de desgaste en las últimas semanas, la izquierda lo sabe y ha hecho bandera. Y el Debate sobre el Estado de la Región ha pivotado en torno al piso en la calle General Martínez Campos en gran medida.

Después de que en la primera jornada, reservada únicamente a la intervención de la presidenta regional, Ayuso eludiera siquiera mencionarlo, y así lo reprocharon Más Madrid y PSOE en los pasillos, en la sesión del viernes, con las intervenciones de los grupos parlamentarios, sí entró de frente en la cuestión. Negó que se comprara para ella, tildó a Pedro Sánchez de "farsante" por sugerirlo, insistió en que, frente a otros presidentes autonómicos y ministros, no habita en una residencia oficial, a la que insistió, tendría derecho, y enmarcó todo en una "cronología de acoso personal". "Han intentado desde que yo me senté por primera vez en este escaño hundir a mi familia y hundirme a mí en lo personal. No se han dedicado a otra cosa", señalaba.

No aclaró por iniciativa de quién se adquirió ni con qué finalidad. PSOE y Más Madrid continúan demandando que se haga público el expediente de compra. Pero la presidenta y su entorno se muestran satisfechos con el resultado de un Debate sobre el Estado de la Región que se presentaba envenenado. A ocho meses de los comicios autonómicos, y en vísperas del "día glorioso", Ayuso dixit, de celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1, se presume de haber presentado un centenar de medidas, "un refrito" en palabras de la oposición. También de tener un proyecto para Madrid frente a "una pancarta con ruedas", según expresó el secretario general de los populares madrileños, Alfonso Serrano, durante el debate, en referencia al autobús que Más Madrid hizo circular este jueves con un mensaje contra la "fórmula Ayuso".

La polémica del ático no está, no obstante, superada, con cuestiones aún por contestar. El Tribunal de Cuentas admitió a trámite una denuncia por responsabilidad contable cuyo recorrido está por ver. Y tendrá un segundo asalto parlamentario el próximo jueves, cuando comparezca en la cámara de Vallecas, Miguel Ángel García, portavoz del Gobierno regional y consejero de Presidencia, la cartera de la que pende Planifica Madrid. A él fue a quien recurrió como parapeto cuando estalló el escándalo y él fue quien anunció que el piso se vendería para financiar actuaciones de reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios.

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Después de exponerle entonces, en el Debate sobre el Estado de la Región Ayuso tuvo un gesto con él, cuya consejería tiene adscritas también las competencias de Administración Local, al mencionar expresa y elogiosamente su labor en la coordinación e implementación de medidas en las zonas afectadas por el fuego. García será, aseguran desde el Gobierno regional, quien traslade toda la información el jueves en otro día que se prevé intenso en la Asamblea.