Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Fórmula 1De la NFL a la F1Último GP en MadridMultimedia F1Emilio de VillotaÁtico AyusoPablo SapagAire en MadridGuerra del panReal Madrid-Rayo
instagramlinkedin

Fórmula 1

Alonso y Sainz saldrán 18 y 20 en el GP de España

Norris logra la 'pole' en el estreno del Madring y Antonelli saldrá desde la segunda posición

Las mejores imágenes de la clasificación del GP de España, en Madrid.

Las mejores imágenes de la clasificación del GP de España, en Madrid. / José Luis Roca / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Laura López Albiac

Laura López Albiac

La parrilla de salida del primer GP de España de Fórmula 1 en el nuevo circuito de Madring tendrá al actual campeón del mundo Lando Norris y McLaren en la pole, por delante del líder del Mundial Kimi Antonelli. La segunda fila la compartirán dos campeonísimos como Max Verstappen y Lewis Hamilton, lo que garantiza un inicio fulgurante.

[Consulta la clasificación del Mundial de F1]

Los españoles saldrán rezagados y más aún después de la sanción de tres puestos recibida por Carlos Sainz por bloquear a Valtteri Bottas en la clasificación.

[Consulta el calendario de la temporada de F1]

Clasificación del GP de España de Fórmula 1

1. Lando Norris (McLaren) 1'31"824

2. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'31"835

3. Max Verstappen (Red Bull) 1'31"964

4. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'32"013

5. Charles Leclerc (Ferrari) 1'32"019

6. George Russell (Mercedes) 1'32"149

7. Oscar Piastri (McLaren) 1'32"294

8. Liam Lawson (Red Bull) 1'32"316

9. Franco Colapinto (Alpine) 1'32"903

10. Arvid Lindblad (Visa RB) 1'33"041

11. Nico Hülkengerg (Audi) 1'33"223

12. Gabriel Bortoleto (Audi) 1'33"388

13. Esteban Ocon (Haas) 1'33"667

14. Pierre Gasly (Alpine) 1'33"753

15. Yuki Tsunoda (Visa RB) 1'34"084

16. Alexander Albon (Williams) 1'35"532

17. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'35"388

18. Sergio Pérez (Cadillac) 1'35"913

19. Valtteri Bottas (Cadillac) 1'38"011

20. Carlos Sainz (Williams) 1'35"312 (*-3P)

21. Oliver Bearman (Haas) ST

22. Lance Stroll (Aston Martin) ST

Noticias relacionadas

* Carlos Sainz sancionado con 3 posiciones por bloquear a Bottas

Fuente: Sport

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La huevería centenaria que resiste en Chamberí: 'Los que van al gimnasio se han convertido en nuestros mejores clientes
  2. Madrid se prepara para cinco días de cortes de tráfico por la Fórmula 1: estas son las fechas y calles afectadas
  3. Así es Madring por dentro: mapa, accesos y cómo llegar al circuito de Fórmula 1 de Madrid
  4. El impresionante edificio de Madrid que casi nadie ha podido visitar y que abrirá sus puertas gratis durante unos días: una joya arquitectónica escondida en Cibeles
  5. La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey
  6. La corona de Aitana brilla, pero pesa: Madrid encumbra a una estrella que aún busca su mejor versión
  7. Todo listo para la Fórmula 1 en Madrid: horarios, programación por días y dónde ver gratis cada sesión de Madring
  8. Del homenaje a Hortaleza a la espectacular 'La Monumental': así es la vuelta completa por las 22 curvas del nuevo circuito de Fórmula 1 de Madrid

Alonso y Sainz saldrán 18 y 20 en el GP de España

Alonso y Sainz saldrán 18 y 20 en el GP de España

Norris saldrá en la 'pole' en Madring con Sainz y Alonso en la parte trasera de la parrilla de salida de GP de España

Norris saldrá en la 'pole' en Madring con Sainz y Alonso en la parte trasera de la parrilla de salida de GP de España

Ultimátum de Fernando Alonso a la Fórmula 1

Ultimátum de Fernando Alonso a la Fórmula 1

Isabel Díaz Ayuso critica la cobertura de RTVE sobre el Gran Premio de España de Fórmula 1

Isabel Díaz Ayuso critica la cobertura de RTVE sobre el Gran Premio de España de Fórmula 1

Un día (el primero), en las carreras: Simeone, Courtois y otros vip, en el Madring a la espera del día grande

Un día (el primero), en las carreras: Simeone, Courtois y otros vip, en el Madring a la espera del día grande

En directo | Así hemos vivido la jornada de sábado en Madring: el accidente de Hamilton y los españoles, fuera en el primer asalto de la clasificacion

En directo | Así hemos vivido la jornada de sábado en Madring: el accidente de Hamilton y los españoles, fuera en el primer asalto de la clasificacion

Simeone sale en defensa de su hijo: "Los hechos y el trabajo de Giuliano hablan por sí solos"

Simeone sale en defensa de su hijo: "Los hechos y el trabajo de Giuliano hablan por sí solos"

Antonelli manda y Hamilton y Bearman se estrellan en el Madring

Antonelli manda y Hamilton y Bearman se estrellan en el Madring