Almeida, en su visita al circuito con Ayuso: "Madring es espectacular, es una oportunidad para disfrutarlo"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró que el circuito de Madring es "espectacular" y "una oportunidad" para disfrutarlo, al mismo tiempo que confesó que dar una vuelta al trazado en el 'Safety Car' fue "una de las mejores experiencias" de su vida.

"Acabo de dar una vuelta en el 'Safety Car' y ha sido de las mejores experiencias de mi vida, poder ver a esa velocidad el circuito... Ahora a disfrutar, que es lo que toca, hemos trabajado muy duro para llegar aquí", expresó en declaraciones a DAZN recogidas por Europa Press.

El regidor de la capital, mientras caminaba por el 'pit-lane' del nuevo trazado madrileño, reveló que estuvo "a puntito" de marearse durante la vuelta, porque el piloto "apretó". Ha habido alguna curva que hemos pasado de 180 a 80 que ha estado complicada la cosa. Es espectacular, es una oportunidad para todos de disfrutarlo", concluyó.

Almeida estuvo acompañado por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Ambos acudieron este sábado, antes de los terceros y últimos entrenamientos libres de Fórmula 1, al circuito de Madring, que se estrena este fin de semana como casa del Gran Premio de España de Fórmula 1.

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Ambos recibieron una réplica del casco especial con motivo del GP de España de Carlos Sainz, emulando uno de sus primeros cascos, en 2005 cuando pilotaba en karting. Este se lo entregó Sainz padre, ya que su hijo ultimaba detalles para subirse al monoplaza de cara a los últimos libres para preparar la clasificación que arrancará a las 16.00 horas CEST (-2 GMT).