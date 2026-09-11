El impresionante edificio de Madrid que casi nadie ha podido visitar y que abrirá sus puertas gratis durante unos días: una joya arquitectónica escondida en Cibeles

Madrid está llena de edificios que forman parte del paisaje cotidiano de la ciudad y que, precisamente por verlos cada día, muchas veces dejamos de mirar con atención. Tras sus fachadas históricas se esconden historias, obras de arte y espacios que permanecen fuera del alcance habitual de vecinos y visitantes.

En pleno corazón de la capital, junto a uno de los puntos más reconocibles de Madrid, se levanta uno de esos lugares que despiertan curiosidad por su imponente arquitectura y por todo lo que guarda entre sus muros. Un edificio que ha sido testigo de algunos de los momentos más importantes de la historia reciente de España y que combina el poder institucional con una riqueza artística poco conocida.

Su monumental fachada, sus detalles decorativos y algunos de sus espacios interiores convierten a este enclave en una de esas joyas arquitectónicas que merece la pena descubrir con calma. Ahora, quienes quieran conocer qué se esconde detrás de sus puertas tendrán una oportunidad excepcional para recorrerlo y acercarse a un patrimonio que habitualmente permanece reservado.

Hablamos del Banco de España, cuya sede central, situada en plena plaza de Cibeles, abrirá próximamente sus puertas al público para ofrecer visitas gratuitas a uno de los edificios históricos más sorprendentes de Madrid.

Y es que durante las próximas Jornadas de Puertas Abiertas, los visitantes podrán recorrer algunos de sus espacios más emblemáticos y descubrir de cerca el patrimonio histórico, artístico y arquitectónico que conserva el edificio sin pagar entrada.

Así puedes conseguir entradas gratis para visitar el Banco de España

Las entradas gratuitas para visitar el Banco de España estarán disponibles para reserva a partir del miércoles 16 de septiembre a las 12:00 horas a través de la página oficial de la institución.

Esta nueva edición del programa de Puertas Abiertas contará con una oferta ampliada respecto a años anteriores: habrá más de 33.000 plazas disponibles, un 18% más que en la temporada pasada, y se han organizado más de 1.000 visitas guiadas desde el próximo 25 de septiembre.

Un edificio histórico con una de las escaleras más espectaculares de Madrid

La sede del Banco de España es mucho más que un edificio administrativo. Construida en el siglo XIX por los arquitectos Eduardo de Adaro y Severiano Sainz de la Lastra, la construcción destaca por su arquitectura monumental y por la riqueza de sus elementos decorativos.

En su interior esperan espacios llenos de detalles, como una impresionante escalera de mármol de Carrara, vidrieras con motivos alegóricos, piezas de rejería francesa, elementos de hierro fundido y diferentes referencias al estilo Art Decó incorporadas con posterioridad.

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La combinación de historia, arte y arquitectura convierte esta visita en una oportunidad única para conocer uno de los edificios más emblemáticos de Madrid desde una perspectiva diferente.