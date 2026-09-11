Así estará el tiempo en Madrid este fin de semana según el pronóstico de la Aemet: cielos despejados mientras se disputa el GP España

Este fin de semana, el tiempo ha querido dar de su parte para celebrar el regreso de la F1 a Madrid, tras 45 años celebrando el Gran Premio (GP) España en otros puntos del país, principalmente en Barcelona. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) descarta que llueva y tampoco activará avisos por calor, como podría esperarse de un mes que, al menos en teoría, sigue siendo veraniego.

El día estará soleado, con cielos despejados, salvo algún intervalo de nubes altas y viento flojo variable, de hasta 15 km/h en dirección noreste a partir de las 18:00 horas este sábado. En cuanto a los termómetros, el fin de semana comenzará con mínimas en aumento, en general ligero para el centro de la Comunidad, y máximas sin cambios o en ligero ascenso.

Máximas por encima de los 30ºC

La sensación térmica seguirá siendo amigable, incluso fresca, pero los termómetros han recuperado su tendencia a subir. Toda la Comunidad alcanzará valores por encima de los 30ºC, cifra que se registrará en Collado Villalba. A su vez, cerca de la pista Madring, Madrid capital tendrá 31ºC. Por su parte, Navalcarnero y Getafe subirán a 32ºC, mientras que Alcalá de Henares y Aranjuez, 33ºC.

Pero será compensado por las mínimas, todavía por debajo de los 20ºC, particularmente alejadas, por orden ascendente, en Alcalá de Henares con 12ºC, Aranjuez con 13ºC, Collado Villalba con 14ºC, Getafe y Navalcarnero con 16ºC y Madrid capital con 17ºC.

Esos son los valores con los que amanecerá Madrid, pero el sol saldrá hasta las 8:00 horas y se ocultará a las 21:00. El calor empezará a las 14:00, por lo que la carrera Sprint de la Fórmula 2 (prevista para las 14:15) coincidirá con el acercamiento en los termómetros a las máximas.

Los termómetros durante las carreras en Madrid

Sobre las 16:00 horas arrancará la carrera de clasificación del GP de España (F1), con unos 29ºC, más la carrera principal de la Fórmula 3, que comienza a las 18:00, espera 30ºC, poco antes de que se acabe la tarde y las temperaturas vuelvan a descender.

Gráfico de la evolución térmica a lo largo de este sábado / Aemet

La oscuridad de la noche del sábado, que da paso al domingo, traerá mínimas de 15ºC en buena parte de la Comunidad, aunque Madrid capital tendrá, de nuevo, la más alta con 18ºC. El amanecer no sólo marcará estos valores, sino también la segunda jornada del GP.

Este domingo comienza a las 9:45 horas con la carrera de la Fórmula 3 y a las 11:25 con la de la Fórmula 2, con una mañana fresca que irá subiendo los termómetros a medida que se acerca la tarde. El ascenso más notable normalmente se hace sentir al mediodía y, un poco después, estará el desfile de pilotos, a las 13:00 horas.

Este domingo, la tarde registrará máximas de 31ºC en Madrid capital y en Collado Villalba. El resto de la Comunidad estará más arriba, de 32ºC en Getafe y Navalcarnero, de 33ºC en Alcalá de Henares y Aranjuez. De esta forma, los termómetros más altos seguramente llegarán al mismo tiempo que se disputa la carrera del GP, que arranca motores a las 15:00 y seguirá acelerando hasta las 17:00.

La próxima semana: sin lluvia y temperaturas en ascenso

El lunes 14 de septiembre seguirá subiendo máximas a los 32ºC, con mínimas también más altas, de 18ºC. Ambas seguirán ascendiendo el martes, a 34ºC en el valor más alto, pero será el miércoles, con 20ºC, el día de la mínima más alta.

Gráfico de la evolución de temperaturas para los próximos días / Aemet

No obstante, también el miércoles bajarán las máximas, a 33ºC, que se extienden al jueves, con mínimas ligeramente más bajas. El índice ultravioleta, tanto este fin de semana, como los próximos días, estará 'alto', de 6, con lo cual debe sigue siendo clave aplicar crema solar antes de salir.

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Se descarta por completo la lluvia debido a una probabilidad de precipitación de 0%, al menos hasta el jueves, cuando sube al 5%, todavía muy baja para que sea significativo. Los madrileños sólo tendrán que sacar los paraguas en caso de que quieran protegerse de los rayos del sol, que, sin embargo, no estará muy fuerte en los próximos días, salvo, quizá, el martes.