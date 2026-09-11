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Talleres nocturnos en Madrid y sus municipios: aprenda gratis a decorar con porcelana, crear una 'coffee corner' o un espejo solar

'La Noche de los Talleres' tiene plazas limitadas para aprender técnicas de manualidades en Madrid capital, Las Rozas, Getafe y otras localidades

La Noche de los Talleres

La Noche de los Talleres / Leroy Merlin

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Valeria López Peña

Valeria López Peña

Madrid

A veces lo más difícil para salir un viernes por la noche no es sólo el cansancio tras una jornada laboral, en medio de tantas opciones que resulta difícil escoger, también es el desplazamiento, porque aunque los precios del alquiler obliguen a otra cosa, pareciera que lo mejor de la agenda cultural se concentra en la capital. Esos municipios a las afueras, como Las Rozas o Getafe, acogerán talleres gratuitos pero, ojo, sólo por una noche.

Las tiendas de la multinacional Leroy Merlin organizan una veintena de talleres nocturnos repartidos en diversos puntos de la Comunidad. En ellos, podrá crear su propio espejo, un jardín vertical o un marco de fotos, al ritmo de su flujo creativo.

Podrá crear su 'coffe corner'

Podrá crear su 'coffee corner' / Leroy Merlin

'La noche de los talleres' para crear un espejo sol, letras con materiales reciclados, marco de fotos, etc.

Leroy Merlin tiene productos para bricolaje, construcción, decoración y jardinería, por lo que no es de extrañar que tenga actividades al rededor de estos en la décima edición de 'La Noche de los Talleres', de tal forma que los mismos usuarios puedan crear con sus propias manos decoración para sus hogares, regalos para sus seres queridos o simplemente pasar un buen rato.

Taller de decorar con porcelana en la programación de actividades nocturnas

Taller de decorar con porcelana en la programación de actividades nocturnas / Leroy Merlin

Entre ellas, está diseñar su propio 'coffee corner', decorar con cerámica, un espejo de sol, un jardín vertical con tubos de PVC, recuperar un mueble o cualquier objeto con 'chalk paint', personalizar con papel pintado o utilizar herramientas de grabado.

También hay algunos específicos para niños, por ejemplo, para hacer molinillos de viento, letras con materiales reciclados y marco de fotos con hueveras.

Dónde y cuándo: así puede conseguir entradas

En concreto, será el 18 de septiembre a las 22:00 horas en 60 tiendas en toda España, pero para el caso de Madrid, tendrá lugar en Las Rozas (carretera La Coruña, km 22); Alcalá (centro comercial La Dehesa, Ctra. Nacional II, km 32); San Sebastián de los Reyes (centro comercial Megapark, Pl. del Comercio, s/n); Colmenar (El Ventanal de la Sierra, Av. de la Libertad, s/n) y Getafe (Centro de Ocio Nassica, Av. Río Guadalquivir, s/n).

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Todos los talleres durarán una hora, con lo cual acabarán a las 23:00 horas. Las inscripciones son gratuitas, pero algunos ya se han agotado, ya que se limita a unos 40 asistentes por cada uno. Además, sólo puede apuntarse a uno por perfil de usuario

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