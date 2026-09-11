La polémica en pleno 11-S por la decoración del Williams de Sainz en el GP de Madrid: recuperan el blanco de 1981... cuando el padre de Bin Laden patrocinaba al equipo

Con la llegada del nuevo Gran Premio de Madrid, Williams quiso hacer algo especial. Por eso, el equipo británico, gestionada por el fondo estadounidense Dorilton Capital, diseñó una decoración especial inspirada en su mítico FW07C de 1981, el coche con el que corrió por última vez en la Comunidad, en concreto en el circuito del Jarama. Tirando de nostalgia y recuerdos, Carlos Sainz y Alex Albon se han presentado en Madring con una 'livery' blanca con franjas verdes y azules en la zona trasera, con la que la escudería vivió su época dorada. Y que, de forma colateral, ha levantado una gran polémica en Estados Unidos, justo en el día del 25º aniversario del atentado en las Torres Gemelas de Nueva York.

Por aquel entonces, el equipo competía como el vigente campeón, al igual que Alan Jones, su piloto. Y lo hicieron con una decoración que lleva detrás una trama geopolítica compleja, ligada a la llegada del capital saudí a Gran Bretaña a fines de la década del ‘70. El proyecto deportivo del mítico Frank Williams se sontenía, en buena parte, por los petródolares como sponsor. Y uno de estos patrocinadores era el Saudi Binladin Group, una constructora asociada al padre de Osama bin Laden, Mohammed Bin Laden, que se dedicaba en la construcción de infraestructuras en el reino saudí.

El Williams de 1981. / .

Este patrocinio fue fundamental para que Williams pudiera construir el éxito de su equipo en la Fórmula 1, donde logró un total de ocho títulos de constructores entre 1979 y 1997, su era dorada. Según los archivos de la revista El Gráfico del 11 de septiembre de 1979, Saudia Airlines aportó 835.000 dólares; Albilad, 300.000 dólares; Dallah, 200.000 y TAG, 400.000. Y aunque no hay cifras exactas, estima que la empresa de la familia Bin Laden pudo haber contribuido con entre 50.000 y 100.000 dólares de la época.

Un dinero vital para una escudería independiente como Williams, que marcaron la diferencia en un FW07 cuyas evoluciones continuas fueron notorias. Esos recursos marcaron la diferencia en desarrollo técnico, contratación de personal especializado y modernización de la estructura, en un momento en que la Fórmula 1 empezaba a profesionalizarse a gran velocidad. De hecho, el primer equipo de Adrian Newey, gurú de la aerodinámica y ahora en Aston Martin con Alonso, fue contratado por la escudería en 1990.

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Ahora, tantos años después, el destino ha querido hacer coincidir el regreso de Madrid al calendario con el aniversario del 11-S. Y que esa decoración especial, que trataba de ser un homenaje a una época dorada, se haya convertido en un problema al otro lado del océano.