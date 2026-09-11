Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fórmula 1 en MadridDirecto F1 en MadridHorarios Fórmula 1Carlos Sainz Jr.Corte de calles F1Debate sobre el Estado de la RegiónÁtico de AyusoCercanías C-5 MadridHarry StylesHuevería centenaria
instagramlinkedin

FÓRMULA 1

La polémica en pleno 11-S por la decoración del Williams de Sainz en el GP de Madrid: recuperan el blanco de 1981... cuando el padre de Bin Laden patrocinaba al equipo

El equipo británico se ha presentado en Madring con una decoración homenaje a la que llevó en el Jarama hace 45 años, y en Estados Unidos no ha sentado bien porque uno de sus patrocinadores entonces era Mohammed Bin Laden

Vista del coche del piloto español Carlos Sainz ( (Williams), este jueves en el Madring.

Vista del coche del piloto español Carlos Sainz ( (Williams), este jueves en el Madring. / Carlos Pérez / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Daniel Gómez Alonso

Daniel Gómez Alonso

Con la llegada del nuevo Gran Premio de Madrid, Williams quiso hacer algo especial. Por eso, el equipo británico, gestionada por el fondo estadounidense Dorilton Capital, diseñó una decoración especial inspirada en su mítico FW07C de 1981, el coche con el que corrió por última vez en la Comunidad, en concreto en el circuito del Jarama. Tirando de nostalgia y recuerdos, Carlos Sainz y Alex Albon se han presentado en Madring con una 'livery' blanca con franjas verdes y azules en la zona trasera, con la que la escudería vivió su época dorada. Y que, de forma colateral, ha levantado una gran polémica en Estados Unidos, justo en el día del 25º aniversario del atentado en las Torres Gemelas de Nueva York.

Por aquel entonces, el equipo competía como el vigente campeón, al igual que Alan Jones, su piloto. Y lo hicieron con una decoración que lleva detrás una trama geopolítica compleja, ligada a la llegada del capital saudí a Gran Bretaña a fines de la década del ‘70. El proyecto deportivo del mítico Frank Williams se sontenía, en buena parte, por los petródolares como sponsor. Y uno de estos patrocinadores era el Saudi Binladin Group, una constructora asociada al padre de Osama bin Laden, Mohammed Bin Laden, que se dedicaba en la construcción de infraestructuras en el reino saudí.

El Williams de 1981.

El Williams de 1981. / .

Este patrocinio fue fundamental para que Williams pudiera construir el éxito de su equipo en la Fórmula 1, donde logró un total de ocho títulos de constructores entre 1979 y 1997, su era dorada. Según los archivos de la revista El Gráfico del 11 de septiembre de 1979, Saudia Airlines aportó 835.000 dólares; Albilad, 300.000 dólares; Dallah, 200.000 y TAG, 400.000. Y aunque no hay cifras exactas, estima que la empresa de la familia Bin Laden pudo haber contribuido con entre 50.000 y 100.000 dólares de la época.

Un dinero vital para una escudería independiente como Williams, que marcaron la diferencia en un FW07 cuyas evoluciones continuas fueron notorias. Esos recursos marcaron la diferencia en desarrollo técnico, contratación de personal especializado y modernización de la estructura, en un momento en que la Fórmula 1 empezaba a profesionalizarse a gran velocidad. De hecho, el primer equipo de Adrian Newey, gurú de la aerodinámica y ahora en Aston Martin con Alonso, fue contratado por la escudería en 1990.

Noticias relacionadas

Ahora, tantos años después, el destino ha querido hacer coincidir el regreso de Madrid al calendario con el aniversario del 11-S. Y que esa decoración especial, que trataba de ser un homenaje a una época dorada, se haya convertido en un problema al otro lado del océano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La huevería centenaria que resiste en Chamberí: 'Los que van al gimnasio se han convertido en nuestros mejores clientes
  2. Madrid se prepara para cinco días de cortes de tráfico por la Fórmula 1: estas son las fechas y calles afectadas
  3. Todo listo para la Fórmula 1 en Madrid: horarios, programación por días y dónde ver gratis cada sesión de Madring
  4. Ayuso prevé anunciar 32 nuevos kilómetros de Metro y la apertura 24 horas los fines de semana de la L6 en el Debate del Estado de la Región
  5. Madrid buscará el desdoble de la Carretera de los Pantanos entre las medidas para la recuperación de la Sierra Oeste tras los incendios
  6. La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey
  7. Así es Madring por dentro: mapa, accesos y cómo llegar al circuito de Fórmula 1 de Madrid
  8. Javier perdió a su hija Sara por suicidio con 20 años: 'No se supera, pero aprendes a aceptar que no fue tu culpa

La polémica en pleno 11-S por la decoración del Williams de Sainz en el GP de Madrid: recuperan el blanco de 1981... cuando el padre de Bin Laden patrocinaba al equipo

En directo | Comienza la acción en el GP de Madrid: Mandan los Mercedes en los entrenamientos libres en Madring y Alonso y Sainz están muy lejos de la cabeza

Ayuso entra al ataque en la polémica del ático: "Nunca he querido vivir de lo público como hacen todos ustedes"

Ayuso entra al ataque en la polémica del ático: "Nunca he querido vivir de lo público como hacen todos ustedes"

Ayuso sobre el ático: "Yo no he querido una residencia porque me gusta vivir en comunidad, tener vecinos y no vivir como ustedes"

Ayuso sobre el ático: "Yo no he querido una residencia porque me gusta vivir en comunidad, tener vecinos y no vivir como ustedes"

Mourinho: "La gente le tira piedras a Vinícius porque es un árbol cargado de frutos. El mejor Vinícius va a llegar"

Madrid suma un nuevo mínimo histórico de contaminación y 21 estaciones cumplen ya el límite europeo de 2030

Madrid suma un nuevo mínimo histórico de contaminación y 21 estaciones cumplen ya el límite europeo de 2030

Bergerot, a Ayuso: ¿Llegó a dormir en el ático?

Bergerot, a Ayuso: ¿Llegó a dormir en el ático?

Un motorista de 56 años resulta herido grave tras chocar con un turismo en la plaza de Colón

Un motorista de 56 años resulta herido grave tras chocar con un turismo en la plaza de Colón