Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fórmula 1 en el MetroAutos locos de Becerril de la SierraProgramación MadringCorte de calles F1Debate sobre el Estado de la RegiónApertura 24 horas Metro MadridPrevención del suicidioSuicidioPlan Vive MadridHuevería centenaria
instagramlinkedin

MÚSICA

La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

Cada viernes, Pedro del Corral propone una particular selección para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Sólo hay que darle al play

Morreo, en una imagen promocional.

Morreo, en una imagen promocional. / ARCHIVO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pedro del Corral

Pedro del Corral

Madrid

'Fuerza bruta', de Morreo

En las canciones de Morreo siempre hay algo que les hace brillar: no tiene nada que ver con el género ni la época, sino con una forma de encarar las melodías que traspasa el altavoz. Cuidan al detalle cada acorde, buscando el matiz perfecto para cada compás. No dejan nada al azar. En su música, pese a su naturaleza genuina, todo está orquestado para dejar huella. A veces, un soplo. Otras, un tintineo. Quizá, por ello, suenan tan personales.

'Un año dormida', de Laura Katze

Hay tantas referencias bien entrelazadas en las canciones de Laura Katze que la vuelven hipnótica: están Cecilia, Nick Drake, Phoebe Bridgers, Björk, Julieta Venegas... Son ecos que, lejos de ensombrecer su creatividad, ojo, le da otros matices. Suena cercana, pero también lo suficientemente innovadora para llamar tu atención. Ha encontrado un interesante equilibrio entre lo que abriga y lo que escuece. Y, claro, entre tanto ruido, su propuesta es todo un bálsamo.

'Rendido a tus pies', de Adam Guerrero

La sensibilidad con la que Adam Guerrero paladea sus versos es la gran virtud de su música. Es directo, altamente emocional. No se distrae en la forma, va directo al corazón. Tal vez, por ello, cala tan rápido entre el público. Rendido a tus pies no será número 1 en ninguna lista de Spotify, pero seguirá escuchándose dentro de 20 años. No atiende a modas ni artificios. Es un tema escrito con alma. Y eso, afortunadamente, le bastará para permanecer.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La huevería centenaria que resiste en Chamberí: 'Los que van al gimnasio se han convertido en nuestros mejores clientes
  2. Madrid buscará el desdoble de la Carretera de los Pantanos entre las medidas para la recuperación de la Sierra Oeste tras los incendios
  3. Tres menores hallan una cartera con 205 euros en Valdemoro y la entregan a la Policía Local
  4. La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey
  5. El sendero madrileño que convierte 15 kilómetros de montaña en una lección de botánica
  6. El Real Madrid vence, pero no convence ante el Inter y recibe la bronca del Bernabéu en el estreno europeo
  7. Ni cocido ni bocadillo de calamares: los expertos coinciden en que este es el auténtico plato tradicional de Madrid
  8. Leganés reúne a Aitana Sánchez-Gijón, Juan Echanove y Ernesto Sevilla en sus teatros

El rugido de la Fórmula 1 vuelve a Madrid: guía para conocer el trazado del Gran Premio de España

Ayuso apunta contra Sánchez ante la previsible ofensiva de la oposición por el ático de Chamberí

Ayuso apunta contra Sánchez ante la previsible ofensiva de la oposición por el ático de Chamberí

Fiestas de Móstoles 2026: todo lo que hacer este fin de semana, con fuegos, conciertos y encierros

Fiestas de Móstoles 2026: todo lo que hacer este fin de semana, con fuegos, conciertos y encierros

Back to the Book lleva a Matadero Madrid las historias que no siempre llegan a las grandes librerías

Back to the Book lleva a Matadero Madrid las historias que no siempre llegan a las grandes librerías

La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

Apertura Madrid Gallery Weekend 2026: tres días para recorrer el nuevo mapa del arte contemporáneo

Apertura Madrid Gallery Weekend 2026: tres días para recorrer el nuevo mapa del arte contemporáneo

¿Vas a ver la Fórmula 1 en Madrid? Estos son los objetos que están prohibidos por la organización

Carlos Sainz Jr., del niño que soñaba con correr en Fórmula 1 a convertirse en el 'padrino' de Madring: "Solo me faltaba tener un Gran Premio a 20 minutos de casa"