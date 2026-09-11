MÚSICA
La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana
Cada viernes, Pedro del Corral propone una particular selección para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Sólo hay que darle al play
'Fuerza bruta', de Morreo
En las canciones de Morreo siempre hay algo que les hace brillar: no tiene nada que ver con el género ni la época, sino con una forma de encarar las melodías que traspasa el altavoz. Cuidan al detalle cada acorde, buscando el matiz perfecto para cada compás. No dejan nada al azar. En su música, pese a su naturaleza genuina, todo está orquestado para dejar huella. A veces, un soplo. Otras, un tintineo. Quizá, por ello, suenan tan personales.
'Un año dormida', de Laura Katze
Hay tantas referencias bien entrelazadas en las canciones de Laura Katze que la vuelven hipnótica: están Cecilia, Nick Drake, Phoebe Bridgers, Björk, Julieta Venegas... Son ecos que, lejos de ensombrecer su creatividad, ojo, le da otros matices. Suena cercana, pero también lo suficientemente innovadora para llamar tu atención. Ha encontrado un interesante equilibrio entre lo que abriga y lo que escuece. Y, claro, entre tanto ruido, su propuesta es todo un bálsamo.
'Rendido a tus pies', de Adam Guerrero
La sensibilidad con la que Adam Guerrero paladea sus versos es la gran virtud de su música. Es directo, altamente emocional. No se distrae en la forma, va directo al corazón. Tal vez, por ello, cala tan rápido entre el público. Rendido a tus pies no será número 1 en ninguna lista de Spotify, pero seguirá escuchándose dentro de 20 años. No atiende a modas ni artificios. Es un tema escrito con alma. Y eso, afortunadamente, le bastará para permanecer.
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