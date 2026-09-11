La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

En las canciones de Morreo siempre hay algo que les hace brillar: no tiene nada que ver con el género ni la época, sino con una forma de encarar las melodías que traspasa el altavoz. Cuidan al detalle cada acorde, buscando el matiz perfecto para cada compás. No dejan nada al azar. En su música, pese a su naturaleza genuina, todo está orquestado para dejar huella. A veces, un soplo. Otras, un tintineo. Quizá, por ello, suenan tan personales.