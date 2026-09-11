Qué hacer en Madrid este fin de semana: desde 'fan zones' de la F1 hasta un festival de literatura independiente con Julieta Venegas

La Fórmula 1 en si misma podría tomarse la programación de todo el fin de semana, pero quizá por coincidir con el regreso a clases, también tendrá varias citas llenas de literatura, bajo la tinta tan reconocida de la cantautora Julieta Venegas o del historietista Paco Roca, de cine en el ciclo Directed by Women Spain 2026, y comida gratis con catas de chocolate y gastronomía tradicional ecuatoriana.

Los imperdibles del regreso de la F1 a Madrid

Después de 45 años, el Gran Premio de España se disputa en Madrid, en concreto, en el Madring. Para llegar, la ciudad ha implementado refuerzos en su transporte público, pero la afición se extiende por toda la ciudad. Desde Gran Vía y Callao, con las escuderías Alpine y Williams, respectivamente, hasta McLaren en La Vaguada o Red Bull en el Hard Rock Hotel.

El Fórmula 1 de Mercedes, protagonista de una exposición especial en Madrid durante el fin de semana del Gran Premio. / Cedida

Cada una de estas fan zones tiene algo que la diferencia, pero todas tienen mercancía exclusiva y acceso gratuito. Algunos tienen simuladores, otros entrevistas con pilotos gracias a una IA entrenada, pero cada quien irá a la escudería de sus amores. Mercedes expone un monoplaza W17 en Paseo de la Castellana, Audi repasa su historia en Plaza de Colón, por mencionar algunos otros, pero la programación se extiende también fuera de la capital.

📍Toda Madrid, desde Gran Vía hasta Arroyomolinos 📆 Las 'fan zones' clausuran con la última carrera del Gran Premio, este domingo 12 de septiembre

Back to the book: el festival de literatura independiente que tendrá encuentros con autores reconocidos

La literatura es otra que se quedará, aunque en menor medida, con la atención de los madrileños. Algunos se quedarán en el centro y asistirán a Matadero para encontrarse con sus autores favoritos, conseguir alguna firma o encontrar joyas ocultas. Otros, se aventurarán a Segovia, a una hora de la capital, donde también habrá otro festival similar con autores internacionales como Martín Caparrós o Stephen Fry. Por su parte, nacionales como Ramoncín o Javier Sierra también están en el cartel de Hay Segovia.

La cantante y compositora Julieta Venegas, estará presentado su primer libro Norteña: Memorias del comienzo en el festival de Matadero en Madrid / Víctor Benítez

En concreto para el caso Back to the Book, habrá charlas, talleres o sesiones especiales de clubes de lectura junto a Julieta Venegas, Paco Roca, Lucía Solla Sobral (autora de Comerás flores), o Moderna de Pueblo (pseudónimo en redes sociales de Raquel Córcoles), entre otros.

📍Matadero 📆 Del 11 al 13 de septiembre

Directed by Women Spain 2026: programación de cortometrajes y talleres en Matadero Madrid

El festival de cine dirigido por mujeres tiene programación en Matadero Madrid durante todo el fin de semana. El sábado se proyectará el documental 'We die' a las 20:30 horas, 'Sesión de cortometrajes 4 - DbWS 2026', 'Sesión de cortometrajes 5 - DbWS 2026' y el encuentro 'La creación de una serie o película: del guion al montaje final'.

'We die', el documental que se proyectará en Matadero, una una reflexión sobre la cultura de la muerte a través de rituales mortuorios atípicos y puntos de vista en contraste / Matadero

Mientras que el domingo continúa con 'Sesión de cortometrajes 6 - DbWS 2026' y 'Sesión de cortometrajes 7 - DbWS 2026', sumado a una sesión de cortos de animación y un taller que propone un espacio de aprendizaje en torno al proceso de construcción del relato de no ficción (documentales) de Almudena Carracedo.

🔗 Entre los 3,50 € y los 5,00 € por sesión 📍Cineteca de Madrid, Matadero 📆 Del 8 al 13 de septiembre

Catas de chocolate y gastronomía tradicional ecuatoriana

Dentro de un palacete de Salamanca, Casa de Ecuador organiza este fin de semana un recorrido sensorial gratuito, incluye una cata de chocolate, exhibición de artesanías y música en vivo, aunque debe reservar previamente y el sábado será la última oportunidad.

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Este fin de semana, Casa Ecuador tendrá recorridos inmersivos por la riqueza cultural y natural de su país / Viceministerio de Turismo de Ecuador

El recorrido, que dura 45 minutos, empieza con una reinterpretación de ingredientes, tradiciones y territorios más tradicionales desde un prisma contemporáneo. Además, mantiene un énfasis en el patrimonio natural del país sudamericano, considerado uno de los países más megadiversos del planeta.