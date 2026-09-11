Planes para el viernes 11: de Aitana al regreso teatral de 'El club de los poetas muertos'

El viernes 11 de septiembre Madrid da el pistoletazo de salida al fin de semana con una agenda repleta de propuestas que recorren distintos escenarios y formatos. La música ocupa buena parte de la programación, con grandes recintos, salas de conciertos y artistas de estilos muy diferentes. Eso sí, la oferta también se abre al teatro y al cine con actividades culturales repartidas por la ciudad.

La jornada reúne nombres como Aitana, Billy Corgan y El Kuelgue, junto a la representación teatral de 'El club de los poetas muertos'. Entre los espacios protagonistas estarán el Movistar Arena, Arena, la Sala La Riviera y el Teatro La Latina, además de Matadero Madrid, que acoge parte de la programación de 'Directed by Women Spain 2026'.

Si duda, una combinación de grandes conciertos, propuestas escénicas y actividades culturales que convierte el viernes en una de las primeras fechas clave del fin de semana para quienes buscan planes en Madrid.

Aitana y el 'Cuarto Azul World Tour'

El 'Cuarto Azul World Tour' de Aitana llega el viernes al Movistar Arena. La cantante abre así una tanda de fechas madrileñas que continúa durante el fin de semana y se prolonga también a otros días posteriores.

Más información Evento: Aitana Cuarto Azul World Tour Lugar: Movistar Arena (Madrid) Fecha: 11 de septiembre Horario: apertura de puertas a las 19.30 e inicio del concierto a las 21.00

Billy Corgan y 'A Night of Mellon Collie and Infinite Sadness'

Billy Corgan actúa el viernes en el Palacio Vistalegre con 'A Night of Mellon Collie and Infinite Sadness'. La cita está vinculada a uno de los títulos más reconocibles de su trayectoria musical.

El concierto abre una doble presencia en Madrid, ya que el proyecto cuenta también con una convocatoria el sábado. Para el viernes, es una de las opciones principales dentro del bloque de rock internacional.

Más información Evento: Billy Corgan 'A Night of Mellon Collie and Infinite Sadness' Lugar: Palacio Vistalegre Fecha: 11 de septiembre Horario: 21.00

'El club de los poetas muertos' en Teatro La Latina

'El club de los poetas muertos' inicia su recorrido en Teatro La Latina el 11 de septiembre. La función suma una opción teatral al viernes, en una jornada dominada también por la música en directo. Este arranque en La Latina marca el regreso escénico de esta historia a la cartelera madrileña.

Más información Evento: El club de los poetas muertos Lugar: Teatro La Latina Fecha: 11 de septiembre Horario: 20.00

El Kuelgue en Sala La Riviera

El Kuelgue actúa el viernes en Sala La Riviera. El concierto incorpora a la noche una opción de sala dentro de una agenda donde también aparecen grandes recintos.

La cita se concentra en una única fecha, el 11 de septiembre, una alternativa para quienes prefieran un directo en sala frente a los conciertos de mayor formato.

Más información Evento: El Kuelgue Lugar: Sala La Riviera Fecha: 11 de septiembre Horario: 21.00

'Directed by Women Spain 2026' en Matadero Madrid

'Directed by Women Spain 2026' continúa el viernes en Matadero Madrid. Dentro de esa jornada aparece la 'Sesión de cortometrajes 3 - DbWS 2026', también fechada el 11 de septiembre.

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Frente a los conciertos y el teatro, Matadero Madrid concentra una opción vinculada a los cortometrajes y a la programación de 'Directed by Women Spain 2026'.