FÓRMULA 1
La Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid interpretará el himno de España antes del inicio del Gran Premio de Madrid de Fórmula 1
La interpretación contará con 60 músicos de la orquesta y 40 integrantes del coro, dirigidos por Alondra de la Parra
La Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) interpretará el himno de España momentos antes del inicio del Gran Premio de España de Fórmula 1, que se disputará el 13 de septiembre en el circuito Madring de IFEMA Madrid. La actuación tendrá lugar en la parrilla de salida, ante los 22 pilotos que participarán en la carrera y las autoridades presentes en la prueba.
La interpretación contará con 60 músicos de la orquesta y 40 integrantes del coro, bajo la batuta de Alondra de la Parra, directora artística de la ORCAM y reconocida por su trayectoria en la escena internacional.
Fundada en 1987, la ORCAM desarrolla una amplia labor sinfónica y lírica, con presencia en destacados escenarios nacionales e internacionales y una temporada estable de conciertos en el Auditorio Nacional de Música.
45 años después
Por su parte, el Coro de la Comunidad de Madrid, creado en 1984 y dirigido actualmente por Javier Carmena, cuenta con más de 40 años de recorrido y un repertorio caracterizado por su versatilidad.
El Formula 1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026 marca el regreso de la Fórmula 1 a la Comunidad de Madrid tras 45 años de ausencia, desde la última carrera disputada en el circuito del Jarama en 1981, y sitúa a la región en el centro de la actualidad automovilística durante todo el fin de semana. La competición se celebrará en el nuevo circuito Madring, situado en el entorno del recinto ferial de IFEMA Madrid.
El trazado, de 5,4 kilómetros, cuenta con 22 CURVAS, entre las que destaca La Monumental, la peraltada más larga del Mundial, con 550 metros de longitud y una inclinación de hasta el 25%. Dirección General de Medios de Comunicación- Puerta del S
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