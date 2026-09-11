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Las obras 'Autorretrato con Beatriz' y 'Pendientes' de la artista Elena Goñi, distinguidas con Premio Apertura 2026

El Ejecutivo autonómico adquirirá las pinturas galardonadas para que formen parte de la colección permanente del Museo Centro de Arte Dos de Mayo ubicado en la localidad de Móstoles

La Comunidad de Madrid entrega el Premio Apertura 2026 a la artista Elena Goñi

La Comunidad de Madrid entrega el Premio Apertura 2026 a la artista Elena Goñi / COMUNIDAD DE MADRID

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Madrid

La Comunidad de Madrid ha entregado este viernes el Premio Apertura 2026 a la artista Elena Goñi por sus pinturas Autorretrato con Beatriz (2026) y Pendientes (2025), expuestas en la galería Fernández-Braso, con motivo de la inauguración de la nueva temporada de exposiciones en las galerías madrileñas.

El galardón, dotado con 15.000 euros, reconoce la calidad de uno o varios artistas que participan en la edición anual de Apertura Madrid Gallery Weekend, el evento organizado por la Asociación de Galerías Arte Madrid con el que se inaugura la temporada expositiva en la capital, ha destacado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Como parte del premio, el Gobierno regional adquirirá las obras de Goñi, que pasarán a formar parte de la colección del Museo Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M), ubicado en Móstoles.

La iniciativa se enmarca en el programa de apoyo de la Comunidad de Madrid a la creación artística, las artes visuales y el mercado del arte y busca contribuir al reconocimiento de los creadores que participan en la cita anual de las galerías madrileñas.

El jurado encargado de conceder el premio ha estado integrado por José Lebrero Stals, miembro de la Comisión Asesora para la Adquisición de Obras de Arte de la Comunidad de Madrid; Lorena Martínez de Corral, historiadora del arte y comisaria independiente; y María Asunción Lizarazu de Mesa, técnico del CA2M.

También Tania Pardo, directora del Museo Centro de Arte Dos de Mayo; Juana Arana, asesora de Artes Plásticas de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte; Asunción Cardona Suanzes, subdirectora general de Bellas Artes, y Manuel Lagos Gismero, director general de Cultura e Industrias Creativas de la Comunidad de Madrid.

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El Premio Apertura Comunidad de Madrid se concede anualmente en el marco de Apertura Madrid Gallery Weekend, una iniciativa que reúne a las galerías madrileñas para dar comienzo a la temporada de exposiciones y acercar al público la creación artística contemporánea.

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