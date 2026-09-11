¿Vas a ver la Fórmula 1 en Madrid? Estos son los objetos que están prohibidos por la organización

Madrid se prepara para vivir uno de los acontecimientos deportivos más esperados del año. Este fin de semana, miles de aficionados al motor acudirán al Madring para asistir al Gran Premio de España de Fórmula 1, una cita que supondrá el estreno del nuevo circuito madrileño y que concentrará durante tres días buena parte de la atención deportiva en la capital.

Del 11 al 13 de septiembre, el trazado recibirá a seguidores llegados desde distintos puntos para vivir de cerca la Fórmula 1 en un fin de semana marcado por la actividad en pista, el ambiente en las gradas y todo lo que rodea a uno de los mayores espectáculos del automovilismo.

Como es de esperar, la magnitud del evento obliga también a reforzar la organización y la seguridad en los accesos. Como ocurre en otras grandes citas deportivas, no todos los objetos que un aficionado puede llevar habitualmente en una mochila estarán permitidos dentro del recinto, por eso, antes de salir de casa, conviene revisar bien qué se lleva encima.

La normativa incluye restricciones sobre comida, bebida, tamaño del equipaje, dispositivos electrónicos, cámaras, objetos de ocio e incluso determinados accesorios personales. Algunas de estas limitaciones pueden resultar especialmente importantes para quienes tengan previsto pasar muchas horas en el circuito, ya que determinados objetos aparentemente habituales tendrán que quedarse fuera.

No se podrá entrar con comida, latas ni botellas de vidrio

Uno de los puntos que más puede afectar a los asistentes es la prohibición de acceder con comida y bebida procedente del exterior, salvo las excepciones que contemple la normativa específica del recinto. Tampoco estarán permitidas las botellas de vidrio, botellas metálicas ni latas. En el caso de las botellas de plástico, únicamente se autorizarán aquellas con una capacidad máxima de 500 mililitros.

¿Qué objetos están totalmente prohibidos?

Estará completamente prohibido acceder al recinto con armas de cualquier tipo, ya sean de fuego, armas blancas o dispositivos eléctricos como táseres. Tampoco podrán introducirse elementos de pirotecnia como bengalas, fuegos artificiales o bombas de humo, ni drones o cualquier otro dispositivo de vuelo que no cuente con autorización.

En el apartado de sustancias y productos, los controles tampoco permitirán el acceso con aerosoles o sprays, bebidas alcohólicas, sustancias ilícitas o drogas. Además, quedarán fuera los punteros láser, tanto por motivos de seguridad como para evitar molestias o riesgos dentro del recinto.

Esta es la única mochila permitida

Otro de los aspectos que los asistentes deberán tener muy en cuenta es el tamaño del equipaje. No se podrá acceder con maletas, trolleys ni mochilas grandes que superen las medidas de 40x30 centímetros.

También deberán quedarse fuera medios de transporte personal como bicicletas y patinetes, así como las sillas de paseo para menores. Tampoco estará permitido acceder con mascotas a las instalaciones.

Restricciones para baterías y dispositivos electrónicos

No se permitirá acceder con baterías portátiles que superen el tamaño de un teléfono móvil convencional, por lo que conviene comprobar las dimensiones antes de incluir una power bank en la mochila. También quedan prohibidos distintos objetos de ocio que podrían interferir con el desarrollo del evento o molestar a otros asistentes, como coches teledirigidos, balones o frisbees.

¿Puedo llevar mi cámara?

Los aficionados que quieran fotografiar o grabar su experiencia deben saber que no se podrá entrar con cámaras profesionales, trípodes, pértigas ni altavoces portátiles. También estarán prohibidos los megáfonos, bocinas e instrumentos musicales, así como las pancartas de carácter político o religioso.

Estas restricciones buscan evitar tanto problemas de visibilidad y seguridad como molestias para el resto del público y conflictos relacionados con los derechos de imagen del evento.

¿Qué ocurre si alguien lleva un objeto prohibido?

La organización advierte de que cualquier persona que intente acceder con uno de los objetos incluidos en la lista de prohibiciones podrá ser rechazada en el acceso o expulsada del recinto. Como alternativa, se le podrá permitir permanecer en las instalaciones si entrega voluntariamente el objeto.

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La normativa señala además que cualquier objeto prohibido entregado será considerado cedido de forma irrevocable y voluntaria y podrá ser posteriormente eliminado por el promotor sin que este asuma responsabilidad.