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Un motorista de 56 años resulta herido grave tras chocar con un turismo en la plaza de Colón

El hombre sufrió un traumatismo cervical y fue trasladado al Hospital Clínico tras ser estabilizado por los sanitarios del Samur-Protección Civil

Accidente de moto en la zona de Colón.

Accidente de moto en la zona de Colón. / EMERGENCIAS MADRID

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Agencias

Madrid

Un motorista de 56 años ha resultado herido grave este viernes tras colisionar con un turismo en la confluencia del paseo de la Castellana con la calle Génova, junto a la plaza de Colón, en Madrid.

El accidente se produjo alrededor de las 10:15 horas en un semáforo de esta zona, por causas que todavía están siendo investigadas. Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta sufrió un traumatismo cervical. Los sanitarios del Samur-Protección Civil atendieron al motorista en el lugar del siniestro, donde fue estabilizado antes de ser trasladado al Hospital Clínico, donde ingresó con pronóstico grave.

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Efectivos de la Policía Municipal de Madrid se desplazaron hasta el punto del accidente y se han hecho cargo del atestado para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la colisión entre la motocicleta y el turismo.

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