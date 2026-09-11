De José Vicente de los Mozos a Luis García Abad: quién es quién en Madring

Madrid recupera este fin de semana su puesto en el calendario de Fórmula 1. El flamante circuito urbano Madring toma el relevo del histórico Jarama 45 años después del último gran premio en la capital. Nuevas instalaciones, nueva estructura organizativa y altísimas expectativas en un proyecto desplegado en solo 15 meses, desde que sus impulsores recibieron la licencia municipal para la construcción del trazado.

El promotor del evento, de carácter privado, es la Institución Ferial de Madrid (IFEMA), aunque cuenta con la absoluta implicación de las principales instituciones de la ciudad: la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso y el Ayuntamiento, con el alcalde José Luis Martínez Almeida a la cabeza. Ambos se posicionaron desde el principio a favor de rescatar la F1 para Madrid, sabedores del escaparate mundial que supone, con 90 millones de telespectadores y 350.000 asistentes, un impacto económico estimado de 467 millones de euros y 8.850 empleos directos.

Carlos Sainz es el embajador del Gran Premio de España, el primero que se celebra en su localidad natal desde que él vino al mundo en 1994. El pasado martes, en Callao, el piloto de Williams dio el pistoletazo de salida a la semana grande de la F1 en Madrid liderando una multitudinaria presentación, a pesar del mal momento que atraviesa su equipo y que hará que difícilmente Carlos pueda lucirse el domingo ante su afición.

En clave técnica, la compañía alemana Tilke ha sido la encargada de dar forma al circuito en los últimos meses, después de que en noviembre del pasado año IFEMA cancelase su acuerdo previo con la empresa italiana Dromo.

El arquitecto Hermann Tilke ha participado en la construcción y remodelación de muchos circuitos modernos del calendario internacional, desde Bahrein y Yas Marina, hasta Austin o Shanghai o Singapur. Con su elección, Madrid ha buscado tener las garantías de que el nuevo trazado cumpla con los criterios de homologación y estándares de seguridad de la FIA.

José Vicente de los Mozos, nacido en Sao Paulo hace 61 años, estuvo ligado a puestos ejecutivos en la automoción a lo largo de su trayectoria y de ahí su gran agenda de contactos en el deporte. Es el actual presidente de IFEMA.

De los Mozos estudió ingeniería aeronáutica y fue directivo en la fábrica de montaje de Renault en Pucela. Ascendió a CEO del grupo Renault España en 2012 y fue director general adjunto a nivel mundial de la marca francesa en 2019. En esa etapa conoció a Fernando Alonso y a su mánager de entonces Luis García Abad.

Cuando empezó a darle vueltas a la idea de traer de vuelta la F1 a Madrid, lo primero que hizo fue contactar con García Abad. A este filólogo de 60 años, amante de los toros y Sabina, que representó los intereses de Alonso durante 20 años, le atrajo poderosamente el desafío de conseguir el contrato para su ciudad. Tanto se involucró que fue nombrado director general del Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid y es sin duda una de las caras más visibles en su promoción.

García Abad, junto a Nira Juanco, que ha sido cara de la F1 en televisión en España durante más de diez años, ha recorrido durante los últimos meses algunos de los circuitos del calendario del durante los Grandes Premios. Dicen que Madring se puede parecer a Miami (estuvieron allí) aunque lo cierto es que su trazado y paddock es un rara avis en el 'Gran Circo'-

Otra figura menos conocida por el gran público, pero que ha tenido un peso específico fundamental es la del empresario mexicano Alejandro Soberón, presidente de la Corporación Interamericana de Entretenimiento y Ocesa, promotora de conciertos y espectáculos en América Latina y organizador del Gran Premio de México, designado durante cinco años como la mejor carrera del calendario de Fórmula 1.

La compañía de Soberón es el principal inversor de capital privado del Madring, gestionando patrocinadores y la venta de entradas. Match Hospitality ha sido la empresa elegida para de encargarse de los cerca de 25.000 hospitality VIP del Gran Premio. Tienen mucha experiencia en la organización de ticketing, hospitality, alojamiento y servicios para grandes eventos deportivos como Mundiales de fútbol.

Fuente: Sport