Madrid suma un nuevo mínimo histórico de contaminación y 21 estaciones cumplen ya el límite europeo de 2030

El cielo de Madrid es, como su agua, fuente habitual de frases hechas. Pero también, cada vez más, por la calidad de ambos. La capital ha registrado este verano los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) más bajos de toda su serie histórica. Con los datos acumulados hasta agosto, 21 de las 24 estaciones de medición se sitúan ya por debajo del límite máximo marcado para 2030 por la legislación europea.

"Con cuatro años de adelanto, el Ayuntamiento de Madrid ha conseguido que casi el 90% de sus estaciones cumplan unos límites de calidad que están en el horizonte de 2030", ha destacado este viernes el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, durante la presentación del balance de las medidas medioambientales aprobadas durante su mandato.

Según el regidor madrileño, este "éxito" es el resultado directo de los siete años de aplicación de la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360, puesta en marcha en 2019 y a la que el Ayuntamiento atribuye parte del descenso continuado de los niveles de contaminación. "Siete años después podemos decir que Madrid 360 ha sido un éxito", ha celebrado Almeida.

En agosto de aquel año, antes de Madrid 360, 22 de las 24 estaciones de la red municipal superaban los 20 microgramos por metro cúbico, el máximo anual que fijará la nueva directiva de la Unión Europea. Ahora, tan solo tres estaciones han rebasado el umbral, Barajas Pueblo, Ensanche de Vallecas y Plaza Elíptica, aunque en los tres casos manteniéndose por debajo de los 30 microgramos por metro cúbico.

La mejora se ha repetido durante todo el verano. En junio, 16 estaciones registraron niveles inferiores a los 20 microgramos, frente a una sola en el mismo mes de 2019. En julio fueron 17, también frente a una en 2019. La diferencia es especialmente acusada respecto al verano pasado: en agosto de 2025 todavía eran 15 las estaciones que superaban los 20 microgramos, frente a las tres de este año.

Cuatro años dentro del límite actual

Madrid suma además cuatro años consecutivos cumpliendo el límite anual de 40 microgramos de NO2 por metro cúbico establecido por la normativa europea actualmente en vigor. La capital superó ese valor entre 2010 y 2021. El peor dato de la última década se produjo en 2017, cuando 15 de las 24 estaciones de medición rebasaron el máximo permitido. A partir de 2030, el límite se reducirá a la mitad, hasta los 20 microgramos.

Según las cifras difundidas por el Consistorio, los accesos de los vehículos más contaminantes han caído un 41% en la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección de Distrito Centro y un 94% en la de Plaza Elíptica. Madrid 360 también ha incluido la prohibición de las calderas de carbón desde 2022 y distintos programas de ayuda para sustituir vehículos contaminantes.

El Ayuntamiento destaca asimismo el crecimiento del transporte público. La Empresa Municipal de Transportes (EMT) cerró 2025 con 512 millones de viajeros, 73 millones más que en 2019, lo que supone un incremento del 16,6%. BiciMad, por su parte, dispone actualmente de 683 estaciones y 8.385 bicicletas eléctricas, frente a las 213 estaciones y 2.158 bicicletas de 2019. Durante 2026 ha contabilizado 13,7 millones de viajes, un 39% más que el año anterior.

Desde 2020, el Ayuntamiento ha reservado 140,8 millones de euros para las ayudas Cambia 360, que han permitido retirar de la circulación más de 3.000 vehículos contaminantes. También se ha producido una transformación de la flota del taxi. Los vehículos con etiqueta Cero Emisiones se han multiplicado por 64 desde 2019, mientras que los clasificados como ECO representan ya el 87,5% del total.

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En el ámbito de los residuos, el porcentaje de recogida separada ha pasado del 20% en 2019 a cerca del 53% el pasado año. El consistorio asegura, además, haber invertido desde 2019 más de 116 millones de euros en conservación y mejora de zonas verdes. Madrid ha recibido durante siete años consecutivos el reconocimiento de Naciones Unidas como Ciudad Arbórea del Mundo.