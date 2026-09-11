TRANSPORTE
Avería en Atocha: suspendida la C-5 de Cercanías entre Villaverde Alto y Atocha y la C-4 circula con retrasos
Los viajeros de las estaciones de Puente Alcocer, Orcasitas, 12 de Octubre y Méndez Álvaro deben buscar alternativas de transporte debido al corte parcial en la línea C-5
EPE
La circulación de trenes en las líneas C5 y C4 de Cercanías Madrid se encuentra afectada este viernes por una avería en la infraestructura en la estación de Atocha, según ha informado Cercanías Madrid a través de sus redes sociales.
Según la última actualización facilitada, en la línea C5 se ha suspendido la circulación de trenes entre las estaciones de Villaverde Alto y Atocha. Ante esta situación, Cercanías recomienda a los viajeros que se encuentren en las estaciones de Puente Alcocer, Orcasitas, 12 de Octubre y Méndez Álvaro que utilicen medios de transporte alternativos. Los trenes de la C5 con origen y destino Móstoles-El Soto finalizan e inician su recorrido en la estación de Atocha.
La avería también está afectando a la línea C4, donde los trenes registran demoras y detenciones y pueden ver modificado su recorrido habitual. En concreto, los trenes con destino Alcobendas-San Sebastián de los Reyes finalizan e inician su recorrido en la estación de Chamartín mientras persista la incidencia.
La avería en la infraestructura de Atocha continúa condicionando, por tanto, el servicio de Cercanías Madrid, con afecciones tanto en la C5 como en la C4.
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