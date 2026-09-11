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Avería en Atocha: suspendida la C-5 de Cercanías entre Villaverde Alto y Atocha y la C-4 circula con retrasos

Los viajeros de las estaciones de Puente Alcocer, Orcasitas, 12 de Octubre y Méndez Álvaro deben buscar alternativas de transporte debido al corte parcial en la línea C-5

Un tren de Cercanías de Madrid

Un tren de Cercanías de Madrid / RENFE

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Madrid

La circulación de trenes en las líneas C5 y C4 de Cercanías Madrid se encuentra afectada este viernes por una avería en la infraestructura en la estación de Atocha, según ha informado Cercanías Madrid a través de sus redes sociales.

Según la última actualización facilitada, en la línea C5 se ha suspendido la circulación de trenes entre las estaciones de Villaverde Alto y Atocha. Ante esta situación, Cercanías recomienda a los viajeros que se encuentren en las estaciones de Puente Alcocer, Orcasitas, 12 de Octubre y Méndez Álvaro que utilicen medios de transporte alternativos. Los trenes de la C5 con origen y destino Móstoles-El Soto finalizan e inician su recorrido en la estación de Atocha.

La avería también está afectando a la línea C4, donde los trenes registran demoras y detenciones y pueden ver modificado su recorrido habitual. En concreto, los trenes con destino Alcobendas-San Sebastián de los Reyes finalizan e inician su recorrido en la estación de Chamartín mientras persista la incidencia.

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La avería en la infraestructura de Atocha continúa condicionando, por tanto, el servicio de Cercanías Madrid, con afecciones tanto en la C5 como en la C4.

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