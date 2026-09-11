Han creado una nave para viajar dentro de tu cuerpo: Madrid abre la primera expedición del mundo a tus neuronas y órganos

Durante siglos, la humanidad ha mirado hacia las estrellas buscando respuestas. Hemos enviado máquinas a otros planetas y convertido el cosmos en uno de los grandes misterios de la ciencia. Ahora bien, existe otro universo más cercano y que todavía guarda zonas desconocidas: el propio cuerpo. Esa es la premisa de Human Universe, una nueva exposición inmersiva que abre sus puertas en Madrid con una propuesta poco habitual: sustituir la mirada hacia el exterior por un viaje hacia dentro. El Espacio Delicias acoge desde el 11 de septiembre el estreno mundial de esta experiencia, concebida como una expedición al interior del organismo humano a través de más de 1.000 metros cuadrados y seis salas.

La propuesta transforma la anatomía en una aventura visual en la que ciencia, arte y tecnología se dan la mano. Realidad virtual, imágenes 3D inmersivas, mapping, animación e interacción permiten observar procesos que normalmente permanecen ocultos: el funcionamiento de las células, el recorrido por los vasos sanguíneos, la complejidad del cerebro y los mecanismos que hacen posible la vida. El visitante no acude como un simple espectador, sino como protagonista de una misión científica. La historia arranca en la llamada Base Génesis, una estación futurista desde la que comienza una expedición hacia el interior del cuerpo. Desde ese punto de partida, el recorrido plantea diferentes etapas para descubrir nuestros orígenes, el nacimiento de una nueva vida, la anatomía, el movimiento, el sistema inmunitario y el universo de la mente.

El proyecto emplea realidad virtual, imágenes 3D inmersivas y mapping para recrear el cuerpo humano. / NICCOLÓ GUASTI

La exposición busca precisamente romper con la idea de que la ciencia es un territorio reservado a especialistas. Su objetivo es acercar el conocimiento del cuerpo humano a todos los públicos mediante una experiencia sensorial y narrativa. Para ello, un equipo formado por divulgadores científicos, guionistas, diseñadores y artistas 3D ha trabajado en una recreación capaz de convertir conceptos complejos en imágenes comprensibles y emocionantes. El recorrido comienza con una mirada al pasado de nuestra especie en la sala Nuestros orígenes, donde reproducciones hiperrealistas explican la evolución que llevó hasta el ser humano actual. La experiencia continúa con El secreto de la vida, una sala inmersiva que se adentra en el inicio de la existencia humana: desde la fecundación hasta el desarrollo de una nueva vida a escala microscópica.

En La gran aventura, una nanocápsula virtual permite viajar por el organismo como si el visitante hubiera reducido su tamaño hasta convertirse en un explorador microscópico. El trayecto atraviesa vasos sanguíneos, estómago, intestino y cerebro, mostrando la respuesta del sistema inmunitario ante las amenazas que acechan al cuerpo. La experiencia también apuesta por la participación. En El mapa del cuerpo, los visitantes pueden poner a prueba sus conocimientos mediante propuestas interactivas que permiten reconstruir la anatomía humana o descubrir curiosidades sobre distintos órganos. La exposición convierte así el aprendizaje en juego y fomenta una relación más cercana con la ciencia.

Conexiones y recuerdos

Human Universe no se limita a mostrar cómo funciona el cuerpo, también explora su dimensión artística. En Más allá del movimiento, una experiencia audiovisual transforma la capacidad física humana en una coreografía de luz, sonido e imagen, mientras que la última expedición, dedicada a la mente y la percepción, propone adentrarse en las conexiones neuronales, los recuerdos y la manera en la que interpretamos el mundo.

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'Human Universe' no se limita a mostrar cómo funciona el cuerpo, también explora su dimensión artística / NICCOLÓ GUASTI

Detrás de esta mezcla de divulgación y espectáculo hay una idea clara: el cuerpo humano puede ser tan fascinante como cualquier universo lejano. La exposición convierte aquello que sucede cada día dentro de nosotros en un territorio de exploración, donde las células sustituyen a las estrellas y las neuronas dibujan constelaciones. Madrid será la primera parada de un proyecto pensado para viajar por otras ciudades españolas y posteriormente por distintos países. Creada por Seed of Memory y con producción ejecutiva de Womack Group para la edición Madrid 2026, Human Universe inicia así una expedición destinada a cambiar la forma en la que miramos el organismo que nos acompaña desde el primer instante de nuestra vida.