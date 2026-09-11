Hablar con un piloto de Fórmula 1 antes de la carrera en Madring es posible gracias a la IA: "Fernando Alonso ha sido mi mentor y una guía en mi carrera"

La cuenta atrás ha comenzado y Madrid ultima los detalles para convertirse en capital mundial de la Fórmula 1 con el estreno del nuevo circuito Madring, ubicado en la zona de IFEMA-Valdebebas. La llegada del campeonato a la capital no sólo ha transformado los alrededores de la pista, sino que también ha presentado nuevos espacios interactivos ambientados en el Gran Premio de España. En el barrio de Chueca, la compañía de IA ElevenLabs ha abierto una tienda efímera que pretende demostrar cómo la inteligencia artificial empieza a cambiar nuestra forma de comunicarnos y relacionarnos con la tecnología.

Un elemento tan cotidiano como nuestra propia voz permite a la IA ir un paso más allá de la pantalla. En este espacio estilo pop-up, los visitantes podrán entrevistar a un piloto de Fórmula 1 dentro de una cabina a través de una voz recreada, escuchar una carrera en diferentes idiomas con voces naturales y expresivas o negociar con un agente artificial capaz de recomendar productos o comparar precios en tiempo real. Tres experiencias que demuestran hasta dónde puede llegar esta tecnología y permitirán a los fanáticos de la Fórmula 1 adentrarse en el Gran Premio incluso antes de su celebración, este domingo 13 de septiembre.

Imagen del piloto alemán Nico Hülkenberg. / ANNA SZILAGYI / POOL / EFE

Herramienta de voz

Para comprobar hasta dónde puede llegar esta tecnología, realizamos una breve entrevista con una versión artificial de los pilotos Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto pocas horas antes de su llegada a Madring. “Me siento tranquilo y con muchas ganas. El objetivo no es otro que exprimir al máximo el coche de Audi y rascar algunos puntos para el equipo. La preparación empieza mucho antes de lo que la gente cree. Pasamos largas jornadas en el simulador para conocer cada curva y frenada. Luego, en los entrenamientos libres, damos tantas vueltas como sea posible”, señala el alemán, que ocupa el puesto número 15 en la clasificación.

Bortoleto, por su parte, deja claro que al ser su primera temporada, su mayor rival es él mismo: “Sigo intentando adaptarme a este nivel, aunque siempre tengo un ojo puesto en los Williams y en los Haas”. Si bien desearía tener una bola de cristal para predecir la tabla de puntos tras su paso por Madring, asegura que luchará por un puesto dentro de los 10 primeros: “Cada fin de semana es una oportunidad para sumar nuevos puntos”. Por Carlos Sainz y Fernando Alonso siente un respeto “máximo” y reconoce que el asturiano ha sido su mentor y “una guía increíble en mi carrera”. “Siempre le estaré agradecido por sus consejos. Competir con ellos es un honor”, aclara.

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La Pop Up Store Madrid, Edición Fórmula 1, de ElevenLabs. / Cedida

ElevenLabs, la empresa detrás de esta herramienta, es una de las patrocinadoras oficiales del Audi Revolut F1 Team y su pop-up store en el corazón de Chueca es la primera en España. “Con nuestros servicios de inteligencia artificial uno puede clonar su propia voz y ganar dinero así cada vez que se utilice, ya que le pertenece a su autor. Es útil para hacer voice off en medios de comunicación o redes sociales. Pese a ser lo suficientemente precisos, cuentan con un sistema de verificación que deja claro que ha sido creado con IA. La postura de la compañía nunca ha sido reemplazar a los humanos, sino darles las herramientas para ser y generar más. La presencia y juicio humanos son lo más importante a la hora de preservar”, sostiene Sasha Glatt, miembro del equipo de crecimiento para el sur de Europa de la marca.